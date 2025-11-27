歐霸｜英超旺氣帶到歐霸 維拉森林主場秤先

上輪歐霸表現平平的英超代表、阿士東維拉及諾定咸森林，今晚深夜在第5輪賽事同享主場之利，對手又不強，可望將英超旺氣帶到歐戰賽場，皆有力輕鬆擊敗手。

今晚歐霸上演18場，頭輪出場之一是阿士東維拉主場鬥瑞士超的年青人(球賽編號FB0222，11月28日01:45開賽)。季初低迷的維拉之後急速反彈，連同上仗英超作客2比1反勝列斯聯，各項賽事近11場錄得9勝2負；兩場敗仗先後是作客歐霸伊高斯及英超利物浦，計主場則已累計6連勝只失2球。

球隊今屆歐霸大聯賽暫時3勝1負，三場勝仗0失球，上仗英超改踢「4-4-2」雖然半場落後，但下半場換入翼鋒唐耶爾馬倫(Donyell Malen)，即激活前線並由推前打箭頭的摩根羅渣士(Morgan Rogers)入2球，打敗列斯聯，反映陣容深度足；以該隊上屆殺入歐聯8強的實力，配合近期佳態及主場威力，今場有望輕鬆取勝。