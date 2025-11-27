歐霸｜英超旺氣帶到歐霸 維拉森林主場秤先

上輪歐霸表現平平的英超代表、阿士東維拉及諾定咸森林，今晚深夜在第5輪賽事同享主場之利，對手又不強，可望將英超旺氣帶到歐戰賽場，皆有力輕鬆擊敗手。
今晚歐霸上演18場，頭輪出場之一是阿士東維拉主場鬥瑞士超的年青人(球賽編號FB0222，11月28日01:45開賽)。季初低迷的維拉之後急速反彈，連同上仗英超作客2比1反勝列斯聯，各項賽事近11場錄得9勝2負；兩場敗仗先後是作客歐霸伊高斯及英超利物浦，計主場則已累計6連勝只失2球。
球隊今屆歐霸大聯賽暫時3勝1負，三場勝仗0失球，上仗英超改踢「4-4-2」雖然半場落後，但下半場換入翼鋒唐耶爾馬倫(Donyell Malen)，即激活前線並由推前打箭頭的摩根羅渣士(Morgan Rogers)入2球，打敗列斯聯，反映陣容深度足；以該隊上屆殺入歐聯8強的實力，配合近期佳態及主場威力，今場有望輕鬆取勝。
年青人上屆歐聯大聯賽8戰全敗包尾，今屆轉戰歐霸大聯賽2勝2負失10球，包括上輪作客早段少踢1人下，吞希臘PAOK四蛋，暫時是參賽36隊中失波最多一隊；亦反映這支瑞士超前列球隊，實力不足以在歐洲逞強。主力射手基斯比迪亞(Chris Bedia)自踏入歐霸「正賽」後，4戰只入1球，質素有限，中場主力基高域(Gigovic)今場停賽，年青人今場作客凶多吉少。
森林誓贏馬模延續連勝
至於森林將在同晚尾輪出場，迎戰瑞典超馬模(球賽編號FB0225，11月28日04:00開賽)。森林上仗歐霸作客以0比0悶和格拉茨，大聯賽1勝2和1負，但易帥後戰績明顯冒升，包括上輪英超作客大炒利物浦，錄得連勝共入6球。球隊早前在歐霸主場打敗葡超勁旅波圖，計近3場主場2勝1和入7球，今夜不難延續贏波走勢，搶上前列。
對手馬模上仗歐霸以0比1不敵彭拿典奈高斯，大聯賽4戰1和3負；球隊在剛結束的國內聯賽只排失望的第6名，至今休息已兩個多星期，球員狀態難以保持，硬撼氣勢回升的森林，輸少當贏。