歐霸｜連場激戰 維拉「大」勇撲巴素利

維拉在英超連場報捷下，已打入三甲位置，目前在歐霸大聯賽經過5輪激戰，跟法甲里昂及丹麥超的米迪蘭特同得4勝1負，無獨有偶亦排第3。該隊在名帥艾馬利(Emery)麾下復現勇態，雖然陣容深度非雄厚，但主帥仍可根據不同對手及賽事，不斷輪換增加陣容變化；估計上仗絕殺阿仙奴的入球英雄貝安迪亞(Buendia)，替工箭頭唐耶爾馬倫(Donyell Malen)、翼鋒查頓辛祖(Jadon Sancho)及守將域陀連迪路夫(Victor Lindelof)，今場歐霸會受重用，門將則改用比蘇治(Bizot)，陣容仍具新鮮感及競爭力。

維拉副選披甲或失集中力

不過該隊季內唯一歐霸敗仗，正是作客倒灶，不敵實力一般的荷甲伊高斯。今屆維拉計開季10場作客只得4勝，其中近5次作客4次總入球最少3球；球隊上輪歐霸主場僅以2比1打敗另一瑞士超的年青人，今場作客鬥另一瑞士超的巴素利，預期亦有一番激鬥，博「大」盤較安心。

上屆瑞士超盟主巴素利今夏失意歐聯附加賽後，跌入歐霸大聯賽，表現主強客弱；5輪過後2勝3負，主場先後淨勝史特加同布加勒斯特星隊2球。隊內最著名是老牌瑞士國腳梳頓沙基利(Xherdan Shaqiri )，季內在瑞士超及歐霸同樣是球會首席射手，此子以往在英超效力史篤城及利物浦多個球季，今夜迎戰英超對手必然格外醒神，維拉防線未可安枕。