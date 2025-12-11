歐霸｜連場激戰 維拉「大」勇撲巴素利

數近期氣勢最強的英超球隊，非阿士東維拉莫屬，今晚深夜轉戰歐霸作客瑞士超巴素利，爭勝鬥心仍足；不過對手主場踢高一班，先取入球「大」盤較安心。(球賽編號FB0953，12月12日04:00開賽)
維拉在英超連場報捷下，已打入三甲位置，目前在歐霸大聯賽經過5輪激戰，跟法甲里昂及丹麥超的米迪蘭特同得4勝1負，無獨有偶亦排第3。該隊在名帥艾馬利(Emery)麾下復現勇態，雖然陣容深度非雄厚，但主帥仍可根據不同對手及賽事，不斷輪換增加陣容變化；估計上仗絕殺阿仙奴的入球英雄貝安迪亞(Buendia)，替工箭頭唐耶爾馬倫(Donyell Malen)、翼鋒查頓辛祖(Jadon Sancho)及守將域陀連迪路夫(Victor Lindelof)，今場歐霸會受重用，門將則改用比蘇治(Bizot)，陣容仍具新鮮感及競爭力。
維拉副選披甲或失集中力
不過該隊季內唯一歐霸敗仗，正是作客倒灶，不敵實力一般的荷甲伊高斯。今屆維拉計開季10場作客只得4勝，其中近5次作客4次總入球最少3球；球隊上輪歐霸主場僅以2比1打敗另一瑞士超的年青人，今場作客鬥另一瑞士超的巴素利，預期亦有一番激鬥，博「大」盤較安心。
上屆瑞士超盟主巴素利今夏失意歐聯附加賽後，跌入歐霸大聯賽，表現主強客弱；5輪過後2勝3負，主場先後淨勝史特加同布加勒斯特星隊2球。隊內最著名是老牌瑞士國腳梳頓沙基利(Xherdan Shaqiri )，季內在瑞士超及歐霸同樣是球會首席射手，此子以往在英超效力史篤城及利物浦多個球季，今夜迎戰英超對手必然格外醒神，維拉防線未可安枕。
同晚另一英超球隊諾定咸森林則作客荷甲中上游分子烏德勒支。森林暫時在歐霸5戰2勝2和1負，計當中近3輪2勝1和0失球，走勢漸入佳境；只是球隊近期在英超戰績再度回落，近3戰2敗只入1球。森林重心暫時放英超護級，今場遇上5戰只得1分入2球的烏德勒支，輪換陣容兼作客出戰下，可先取「細」盤。(球賽編號FB0945，12月12日01:45開賽)