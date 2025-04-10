歐霸｜里昂回勇「大」戰曼聯

及時回勇的法甲前列分子里昂，今晚深夜在歐霸8強首回合，迎戰今季歐戰遠比聯賽出色的「紅魔」曼聯；雙方皆不會退縮，今場入球中位數[2.5]球，先取入球「大」盤。(球賽編號FB0032，4月11日03:00開賽)

近季已無法闖進聯賽三甲位置的褪色勁旅里昂，下半季成績比上半季出色，聯賽仍力爭打入前三；歐霸上圈雙殺布加勒斯特星隊共入7球，聯賽近5場錄得4勝1負，尤其上仗聯賽主場2比1反勝同級對手里爾，對大戰前提升士氣至為重要。老牌前鋒拿卡錫迪該仗入12碼先扳平，自從三季前由阿仙奴回流法甲，每屆皆是球隊首席射手，寶刀未老。

