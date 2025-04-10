歐霸｜里昂回勇「大」戰曼聯

及時回勇的法甲前列分子里昂，今晚深夜在歐霸8強首回合，迎戰今季歐戰遠比聯賽出色的「紅魔」曼聯；雙方皆不會退縮，今場入球中位數[2.5]球，先取入球「大」盤。(球賽編號FB0032，4月11日03:00開賽)
近季已無法闖進聯賽三甲位置的褪色勁旅里昂，下半季成績比上半季出色，聯賽仍力爭打入前三；歐霸上圈雙殺布加勒斯特星隊共入7球，聯賽近5場錄得4勝1負，尤其上仗聯賽主場2比1反勝同級對手里爾，對大戰前提升士氣至為重要。老牌前鋒拿卡錫迪該仗入12碼先扳平，自從三季前由阿仙奴回流法甲，每屆皆是球隊首席射手，寶刀未老。
卓基今季大爆發
最值得留意是明日之星卓基，同場因翼鋒尼亞馬殊一早傷出要提早收咧，即要出場搏殺，更在下半場攻入奠勝球；這位法國U21新星季內在歐霸已交出8次助攻，今屆所有賽事累計9入球18次助攻，配合球隊近3戰歐霸主場入8球的氣勢，里昂這對「老少孖寶」，將是紅魔心腹大患。
曼聯今屆雖然在英超長居中下游，但在歐霸賽場卻相當搶眼，上圈兩回合計5比1輕取西甲皇家蘇斯達，今季最大目標當然是捧歐霸重返歐聯。上仗在曼市打吡作出5次撲救保不失的紅魔門將奧拿拿亦充滿信心說：「我想己隊勝過他們(里昂)，只須保持爭勝心態，緊跟部署，將可贏波而回。」
海倫歐霸有保證
球隊上仗聯賽3中堅陣式中，季前由法甲里爾加盟的新星約路，踢足全場表現出色；球隊下半場由守轉攻後表現比曼城出色，加上紅魔今屆歐戰5場作客不敗兼場場入波，主帥艾摩廉今晚用今屆歐霸已入5球的海倫或約舒亞舒克斯掛帥，要在里昂防線上取得甜頭的機會不細，有望開出入球騷。相關連結：香港賽馬會網頁