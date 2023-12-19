殺低曼市雙雄 紐卡素英聯盃路「路」暢通

周二晚英聯盃8強焦點大戰，車路士惡鬥紐卡素。車路士今屆表現飄忽，季內主場勝出率不高，不無暗湧；反觀，紐卡素今屆英聯盃已先後淘汰曼市雙雄，歐聯出局後，往後更可集中火力應付本土賽事，隊內傷兵問題已有改善下，有望在今戰坐和望贏。(球賽編號FB9777，12月20日04:00開賽)
車路士今屆英聯盃有運，之前場場抽得主場之利，但無論是2比1贏AFC溫布頓、1比0贏白禮頓，或上圈2比0贏布力般流浪，說服力未算太足。今季，球隊上月在英超作客曾1比4大敗予紐卡素，上輪英超憑高爾彭馬和尼高拉斯積遜建功，主場2比0擊敗降班膽錫菲聯，表現只屬恰可，今場要報大敗之仇，並不容易。
紐卡素歐聯出局後反彈
紐卡素早前飽受嚴重傷、停問題困擾，以致戰績大倒退，亦令球隊賠上歐聯出局的代價；幸好，上輪英超即使有助攻王捷比亞停賽，但球隊仍能主場3球大炒富咸，而養傷多時的中堅保治文，亦有後備落場。球隊上屆在英聯盃殺入決賽，對這項盃賽誠意足夠；今屆晉級路途上，接連氣走曼市雙雄兼0失球的硬淨戰績，今場當然值得支持！
同晚其餘2場英聯盃，愛華頓持續強勢，聯賽4連勝，士氣在頂點；對手作客的富咸，上仗英超大部份時間10人應戰，大敗收場，計作客更3連敗勁失10球，今場可捧愛華頓。(球賽編號FB9778，12月20日04:00開賽)。