殺低曼市雙雄 紐卡素英聯盃路「路」暢通

周二晚英聯盃8強焦點大戰，車路士惡鬥紐卡素。車路士今屆表現飄忽，季內主場勝出率不高，不無暗湧；反觀，紐卡素今屆英聯盃已先後淘汰曼市雙雄，歐聯出局後，往後更可集中火力應付本土賽事，隊內傷兵問題已有改善下，有望在今戰坐和望贏。(球賽編號FB9777，12月20日04:00開賽)

車路士今屆英聯盃有運，之前場場抽得主場之利，但無論是2比1贏AFC溫布頓、1比0贏白禮頓，或上圈2比0贏布力般流浪，說服力未算太足。今季，球隊上月在英超作客曾1比4大敗予紐卡素，上輪英超憑高爾彭馬和尼高拉斯積遜建功，主場2比0擊敗降班膽錫菲聯，表現只屬恰可，今場要報大敗之仇，並不容易。