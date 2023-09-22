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波經
2023-09-22 04:30:55
日報

法甲｜「法甲一哥」 摩納哥有力贏尼斯

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法甲 摩納哥
法甲 摩納哥

南野拓實加上巴洛根，令摩納哥火力十足。

沒有歐戰束縛的摩納哥，季初在法甲彈起，周五在聯賽獨腳戲憑超級火力，有力打破尼斯的聯賽不敗身，今場簡單博主勝(球賽編號FB5904，9月23日03:00開賽)

摩納哥上屆在法甲跌watt，只排第6，更無緣出戰本屆歐洲賽；未知是否因禍得福，今夏改由前德甲慕遜加柏主帥亨達(Adi Hutter)領軍，5戰聯賽3勝2和狂入15球，鋒力之出眾，連班霸巴黎聖日耳門亦望塵莫及，其中主場兩戰分別以3比0大炒斯特拉斯堡及上屆亞軍朗斯，威力更強。

沒有歐戰束縛 季初踢出好成績

摩軍「3-4-2-1」陣式，老牌前鋒賓耶達(Ben Yedder)對上3季已共狂轟64球，而季初仍然出色，頭3戰已入4球；不過近兩仗輪到攻中高路雲(Aleksandor Golovin)發威接連士哥、而日本好手南野拓實經過去屆半季適應期後，季初發光發熱，已有3入球3助攻，表現爭氣。

球隊還有今夏重金由阿仙奴羅致的美國前鋒巴洛根(Folarin Balogun)，上仗在新東家「地標戰」後備出場鬥羅連安特，即有入球，助球隊打和2比2；此子上屆外借蘭斯綻放光芒，成為聯賽前列射手，主帥今場在前線排陣中會有幸福的煩惱。

作客的尼斯經歷開季3連和後，近2仗聯賽接連贏波，包括上仗作客3比2擊敗巴黎聖日耳門，跟摩納哥一樣是未敗之師；前鋒摩費(Teremas Moffi)及加坦拿保迪(Gaetan Laborde)上仗包辦全部入球及助攻，球隊以高效足球，全場30%控球率，但14射8中的超準攻門，揚威巴黎。只怕可一不可再，摩納哥守將今場必有所防範，加上今屆踢足的39歲巴西中堅丹迪(Dante)，將是摩納哥眾鋒的針對目標，今場寧撐主隊贏波保「一哥」位。

相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx

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