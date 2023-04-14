法甲｜美斯麥巴比率PSG迎擊朗斯

力爭近11屆9度封王法甲的巴黎聖日耳門(PSG)，季尾突現暗湧，香港時間明晚深夜上演的榜首大戰，迎擊近期氣勢超強的朗斯(16/04 0300)，相信要靠兩大球王美斯及基利安麥巴比聯手及齊心，力保領先優勢，阻止其他球隊上前挑戰其寶座。

PSG在國內大超班，街知巷聞，今屆雖已捧走法聯盃，但上兩個月先後在法足盃及歐聯出局；而且早前聯賽主場連敗雷恩及里昂，加上朗斯4連勝越追越近，令PSG只餘6分優勢。就連第3位的馬賽，在餘下8周聯賽只落後PSG 8分；故此明晚若出現爆冷賽果，勢掀起季尾爭霸高潮。

就算「三條A」的尼馬足踝受傷提早收咧，PSG仍擁有暫時以19球，與約拿芬大衛並列法甲射手榜首位的麥巴比；又有剛戰贏尼斯時交出1入球1助攻的美斯，這對大勇的天王級雙箭頭壓陣，照計在國內夠殺有餘。不過二人新聞不絕，麥巴比早前不滿球會未經他批准的宣傳片，大發雷霆；而美斯早前球會連敗時，被球迷柴台，在巴黎意興闌珊，今場二人能否在主場專心及團結一致對付強敵，受到外界關注。