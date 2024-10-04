法甲｜馬賽主場「昂」首向前

法甲不只一隊巴黎聖日耳門！由新帥接手的馬賽，今屆在聯賽已成一股新興力量；雖然上仗作客失手敗走史特拉斯堡，但唯攻至上的決心不變；今晚深夜返主場鬥包尾的昂熱，有力大勝一吐悶氣。足智彩開出「讓球」，主隊讓[-1.5/-2]球，照博上盤。(球賽編號FB1689，10月5日02:45開賽)

馬賽今夏聘得前白禮頓主帥迪沙比(De Zebri)領軍，並進行大換血；新簽入的包括前曼聯前鋒格連活特(Greenwood)、朗斯箭頭華希(Wahi)及舊部馬奧比(Maupay)，以及熱刺中場悍將賀積查治(Hojbjerg)，阿積士門將魯利(Rulli)等好手，令人耳目一新。開季頭5場4勝1和入15球，入球之多是該會近70年來最佳，並貫徹新帥進取踢法，已被視為今屆破巴黎聖日耳門壟斷的最強對手之一。