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波經
2023-09-15 04:30:25
日報

法甲｜PSG主場勢贏尼斯過「頭關」

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法甲 麥巴比

麥巴比是否最後一季効力巴黎聖日耳門？

法甲

法甲始終是巴黎聖日耳門(PSG)天下！自從王牌前鋒基利安麥巴比(Kylian Mbappe)復出，該隊即復現霸氣連炒兩法甲實力分子；今晚香港時間深夜主場出擊，雖然麥巴比有輕傷，但球隊陣容強大，強勢已成，力足打破尼斯今季不敗身，兼在主場先過「頭關」 (球賽編號FB5530，9月16日03:00開賽)。

基利安麥巴比「解凍」後，在今屆法甲3戰2次正選、1次後備出場，攻入5球即成聯賽領先射手，球隊4戰8分排次席；雖然在上仗國際賽鬥德國時，此子坐後備席未有登場，據國家隊教練迪甘斯透露，麥巴比早前操練傷膝，但情況不嚴重，只是作預防措施。

巴黎大換血 梅安尼迪比利來投

PSG今夏瘋狂增兵，早前已重金簽入法國國腳高路梅安尼、奧士文尼迪比利，以及借得葡萄牙新星干卡路；加上馬高阿辛斯奧加盟後火速融入，已連炒朗斯及里昂，共入7球失2球，助新帥安歷基紓壓，強勢已成；今場面對實力不強的尼斯，有望輕鬆贏波過「頭關」，為之後接連在歐聯主戰鬥多蒙特及法甲鬥宿敵馬賽一壯聲威。

經歷開季聯賽3連和的尼斯，上仗雖然氣走斯特拉斯堡，4戰6分仍保不敗，但季初進攻表現一般，4戰只入4球；今屆正式買斷的箭頭摩費戰至上仗才「開齋」，但主力左閘馬雲巴特上仗傷出，今場要由從修咸頓借用的佩拿特頂上，初次擔正，恐成缺口。尼斯上屆聯賽已被對手「雙殺」，今夜作客巴黎亦凶多吉少。

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