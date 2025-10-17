法甲｜PSG回落 難炒斯堡

今晚法甲上演前列大戰，由「一哥」巴黎聖日耳門(PSG)主場迎戰第三位的斯特拉斯堡。兩軍在聯賽榜差距只有1分，PSG今場雖有主力回歸，但狀態成疑；加上近期戰績回落，要大勝來勢洶洶的客軍恐怕不易，今場寧捧受讓的斯特拉斯堡。(球賽編號FB7904，10月18日02:45開賽)
傲視法甲的PSG開季戰績企穩，目前以7戰5勝1和1負16分排榜首，但要注意是該隊近況回落，近3場聯賽只得1勝，包括不敵馬賽1比2，以及國際賽期前與另一實力分子里爾打和1比1。球隊一直飽受傷兵問題困擾，近日雖然傳來好消息，新科金球獎得主奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)及迪斯亞杜伊(Desire Doue)傷癒復操，今場或可趕及候命，但二人休戰已久，狀態未十足。
PSG傷兵多可勝不穩
再者，PSG尚有主力中場祖奧尼維斯(Joao Neves)與後防重心馬昆奴斯哥利亞(Marquinhos Correa)等傷兵，陣容依然未夠完整。大軍不少球員剛經歷國際賽連場惡戰再歸隊，疲兵登場可勝不穩；尤其兩軍上次聯賽交鋒，PSG輸1比2，雙方實力差距並不懸殊。
斯特拉斯堡季初表現令人喜出望外，至今聯賽7戰5勝2負15分，僅落後PSG 1分，同時因得失球差不及同分的馬賽排在聯賽榜第3。「斯堡」今季聯賽兩敗在實力分子摩納哥與馬賽腳下，同樣僅負1球，表現絕不失禮，聯賽累計7戰攻入14球，甚至較PSG多1球。
客隊前鋒馬迪爾高度(Martial Godo)近況出色，近兩場聯賽交出2入球2助攻；再加上前鋒伊美加(Emegha)與後衛馬馬度沙亞(Mamadou Sarr)傷癒，今場都可候命，強陣出擊相信不會大敗，甚至有力搶分而回。
相關連結：香港賽馬會網頁 - 足球資訊 - 賽前分析