法甲｜PSG回落 難炒斯堡

今晚法甲上演前列大戰，由「一哥」巴黎聖日耳門(PSG)主場迎戰第三位的斯特拉斯堡。兩軍在聯賽榜差距只有1分，PSG今場雖有主力回歸，但狀態成疑；加上近期戰績回落，要大勝來勢洶洶的客軍恐怕不易，今場寧捧受讓的斯特拉斯堡。(球賽編號FB7904，10月18日02:45開賽)

傲視法甲的PSG開季戰績企穩，目前以7戰5勝1和1負16分排榜首，但要注意是該隊近況回落，近3場聯賽只得1勝，包括不敵馬賽1比2，以及國際賽期前與另一實力分子里爾打和1比1。球隊一直飽受傷兵問題困擾，近日雖然傳來好消息，新科金球獎得主奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)及迪斯亞杜伊(Desire Doue)傷癒復操，今場或可趕及候命，但二人休戰已久，狀態未十足。