洲際盃｜皇馬強「細」出擊鬥帕丘卡爭盃

世界冠軍球會盃明夏將演擴充版，但在今年交接期，由洲際盃頂上。來自6大洲的冠軍球隊參與今屆賽事，「終極大佬」皇家馬德里今晚深夜登場，在多哈接受中北美洲冠軍帕丘卡的挑戰；後者對上兩戰都能保住零失球過關，今場仍會決心死守求創奇蹟。考慮皇馬近況一般，今場不易大炒，足智彩中位數[3.5]球「細」盤，值得捧場。(球賽編號FB5386，12月19日01:00開賽)
墨超勁旅帕丘卡在打入決賽前，先跟南美自由盃冠軍保地花高交手，最終以3比0大勝。要知道保地花高早前才摘下巴甲冠軍，絕非善男信女；但養精蓄銳打洲際盃的帕軍，能夠保住清白之身，絕對抵讚。
帕丘卡墨超成績不滯
帕丘卡之後再在準決賽火併非冠盃盟主、埃及的艾阿里，結果雙方激戰90分鐘互無紀錄，最後帕軍射贏12碼晉級，法定時間不失球姿態入決賽。無疑，帕丘卡在上月結束的墨超僅列尾三，但在洲際盃賽事接連闖關，守力及決心同樣值得信賴。球隊鋒線倚靠35歲的前紐卡素與愛華頓的荷西朗當(Salomon Rondon)，此子當然難復當年勇，但仍有相當功架，皇馬守將不會輕視。
以歐聯冠軍身份直入決賽的皇馬，上周末戰畢西甲聯賽，日前才飛到卡塔爾備戰，舟車勞頓難免影響發揮。主帥安察洛堤今次點兵算是強陣出擊，但射手基利安麥巴比仍未全面復操，狀態成疑；雲尼斯奧斯祖利亞也是傷愈不久；陣內最勇就只得中場祖迪比寧咸，勢成眾矢之的，不易搵食。
皇馬防線今場料重整
再者，皇馬上仗西甲面對弱旅華歷簡奴，打和3比3完場，整體狀態一般，防線近兩戰失5球；相信安帥在大場面不敢再大意，將會執靚防線。始終今場是一場過決勝，預計雙方都會先求穩，難有大手交易。相關連結：香港賽馬會網頁