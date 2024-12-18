洲際盃｜皇馬強「細」出擊鬥帕丘卡爭盃

世界冠軍球會盃明夏將演擴充版，但在今年交接期，由洲際盃頂上。來自6大洲的冠軍球隊參與今屆賽事，「終極大佬」皇家馬德里今晚深夜登場，在多哈接受中北美洲冠軍帕丘卡的挑戰；後者對上兩戰都能保住零失球過關，今場仍會決心死守求創奇蹟。考慮皇馬近況一般，今場不易大炒，足智彩中位數[3.5]球「細」盤，值得捧場。(球賽編號FB5386，12月19日01:00開賽)

墨超勁旅帕丘卡在打入決賽前，先跟南美自由盃冠軍保地花高交手，最終以3比0大勝。要知道保地花高早前才摘下巴甲冠軍，絕非善男信女；但養精蓄銳打洲際盃的帕軍，能夠保住清白之身，絕對抵讚。

