港足｜大戰前先練兵 香港迎戰柬埔寨

中國香港足球代表隊為了準備下周二的亞洲盃外圍賽對新加坡，今晚將在大球場與柬埔寨踢友賽備戰。港足主帥韋斯活(Westwood)特意挑選41歲門將王振鵬入伍，加上外流愛沙尼亞的前鋒米高(Michael)歸隊，務求在亞盃外出線生死戰前夕作最後調整。(港台電視32台晚上8時直播) 港足今次與柬埔寨踢友賽，重點之一是考察門將位置。由於主力門將葉鴻輝受傷缺陣，近況不俗的東區門將保羅(Paul)婉拒港隊邀請，因此港足主帥韋斯活選召41歲的傑志門將王振鵬，與大埔謝家榮及冠忠南區伍瑋謙合共3人，爭逐正選門將一職。

王振鵬上次為港足把關已是3年半前，當時仍是教練安達臣(Anderson)在任，球隊當時在印度踢3場亞盃外，王振鵬正選把關助港足在首仗以2:1贏阿富汗。到底韋斯活會在下場亞盃外，起用經驗豐富的王振鵬，抑或年輕當打的謝家榮或伍瑋謙，今場友賽可見端倪。

米高回歸添鋒力 港足對上兩場亞盃外在啟德主場館未試過以「生波」組織入球，所入兩球全是12碼。今次前線有米高歸隊，加上安永佳、艾華頓(Everton)、李小恆及陳肇鈞等主力，成為今場友賽演練進攻套路的大好良機。

去年港隊輕取對手 港足歷來與柬埔寨踢了7場國際賽，累計5勝2和，上次交手是2024年10月；當時安永佳、艾華頓及祖連奴(Juninho)各入一球，助港足在該場大球場舉行的友賽以3比0擊敗對手。 另一方面，港足的亞盃外對手新加坡，今晚作客對泰國「拍跳」，之後再飛來香港，準備下周二晚上8時在啟德主場館上演的亞盃外第3圈出線生死戰。港足及新加坡現時在C組同樣4戰8分，勝方即可提早拿到唯一出線資格，2027年前往沙特阿拉伯出席決賽周。香港足總周三宣布，若果港隊勝出下周二的比賽，全隊將獲發100萬港元獎金，以報答球員付出。