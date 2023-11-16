港隊世盃外｜挑機伊朗

2026年世盃外亞洲區今日將展開次階段賽事，上圈有驚無險淘汰不丹晉級的港隊，於E組首戰將會造訪同組最強的伊朗。港隊主帥安達臣今次點兵充滿「驚喜」，安帥解釋是要讓一些傷愈的主力好好休養，留力應付下周二主場對土庫曼之戰，但亦強調今場會繼續貫徹逼搶戰術，爭取好表現(11月17日22:30開賽)。
世界排名21位的伊朗，是亞洲第二高排名球隊，雖然港隊在早前亞運曾經擊敗伊朗，但安達臣亦明白這支伊朗隊的真正實力，遠較亞運時以U23為主的大軍優勝：「伊朗是亞洲其中一支最強球隊，我認為此組內沒有任何球隊有能力在他們身上搶分，但我們會繼續力爭佳績。」
安永佳米高入選 艾華頓或留力土庫曼
香港隊經過16小時機程，早前已在當地展開訓練，備戰今夜德黑蘭一戰。細看今次大軍名單，包括射手安永佳、米高、勞烈斯、梁諾恆與茹子楠幾位「外流」兵今次都有份入選；但艾華頓、孫銘佳及黃梓浩剛傷愈或有傷在身的球員，則未被徵召，明顯是為留力下場對土庫曼的關鍵大戰。至於伊朗大軍則是精銳盡出，効力波圖的泰尼米、羅馬的阿斯蒙及賓福特的沙蒙高度斯等都在陣中，主場出擊誓要打響頭炮，港隊將面對重大挑戰。
另外，中國國家隊會在C組首戰作客泰國，首席球星武磊會孭飛攻堅、名將張玉寧亦傷愈回歸，入籍兵艾克森則落選名單；今場會先以不敗為目標，即使近月友賽表現反覆，但泰國近況亦平平，國足有力起碼保不敗而回(球賽編號FB8456，11月16日20:30開賽)。
同組勁旅南韓則在主場迎戰新加坡，「太極虎」在新帥奇連士文帶領下，近期在友賽3連勝，包括孫興民等外流精兵壓陣，不難大捷(球賽編號FB8457，11月16日19:00開賽)。