熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
波經
2023-11-16 04:30:25
日報

港隊世盃外｜挑機伊朗

分享：
香港足球隊

香港足球隊將對伊朗，先要做好防守。

2026年世盃外亞洲區今日將展開次階段賽事，上圈有驚無險淘汰不丹晉級的港隊，於E組首戰將會造訪同組最強的伊朗。港隊主帥安達臣今次點兵充滿「驚喜」，安帥解釋是要讓一些傷愈的主力好好休養，留力應付下周二主場對土庫曼之戰，但亦強調今場會繼續貫徹逼搶戰術，爭取好表現(11月17日22:30開賽)。

世界排名21位的伊朗，是亞洲第二高排名球隊，雖然港隊在早前亞運曾經擊敗伊朗，但安達臣亦明白這支伊朗隊的真正實力，遠較亞運時以U23為主的大軍優勝：「伊朗是亞洲其中一支最強球隊，我認為此組內沒有任何球隊有能力在他們身上搶分，但我們會繼續力爭佳績。」

安永佳米高入選 艾華頓或留力土庫曼

香港隊經過16小時機程，早前已在當地展開訓練，備戰今夜德黑蘭一戰。細看今次大軍名單，包括射手安永佳、米高、勞烈斯、梁諾恆與茹子楠幾位「外流」兵今次都有份入選；但艾華頓、孫銘佳及黃梓浩剛傷愈或有傷在身的球員，則未被徵召，明顯是為留力下場對土庫曼的關鍵大戰。至於伊朗大軍則是精銳盡出，効力波圖的泰尼米、羅馬的阿斯蒙及賓福特的沙蒙高度斯等都在陣中，主場出擊誓要打響頭炮，港隊將面對重大挑戰。

Ad Block

另外，中國國家隊會在C組首戰作客泰國，首席球星武磊會孭飛攻堅、名將張玉寧亦傷愈回歸，入籍兵艾克森則落選名單；今場會先以不敗為目標，即使近月友賽表現反覆，但泰國近況亦平平，國足有力起碼保不敗而回(球賽編號FB8456，11月16日20:30開賽)。

同組勁旅南韓則在主場迎戰新加坡，「太極虎」在新帥奇連士文帶領下，近期在友賽3連勝，包括孫興民等外流精兵壓陣，不難大捷(球賽編號FB8457，11月16日19:00開賽)。
 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受