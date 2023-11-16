港隊世盃外｜挑機伊朗

2026年世盃外亞洲區今日將展開次階段賽事，上圈有驚無險淘汰不丹晉級的港隊，於E組首戰將會造訪同組最強的伊朗。港隊主帥安達臣今次點兵充滿「驚喜」，安帥解釋是要讓一些傷愈的主力好好休養，留力應付下周二主場對土庫曼之戰，但亦強調今場會繼續貫徹逼搶戰術，爭取好表現(11月17日22:30開賽)。

世界排名21位的伊朗，是亞洲第二高排名球隊，雖然港隊在早前亞運曾經擊敗伊朗，但安達臣亦明白這支伊朗隊的真正實力，遠較亞運時以U23為主的大軍優勝：「伊朗是亞洲其中一支最強球隊，我認為此組內沒有任何球隊有能力在他們身上搶分，但我們會繼續力爭佳績。」