紅魔主場殘陣 博紐卡素英超拆禮物

英超聖誕新年假期快車，在本周五深夜起大放送，頭炮「拆禮物日」獨腳戲由紐卡素作客鬥殘陣出擊的曼聯；可博對賽佔優、鋒將夠勇的「黑白兵團」坐和望贏。(12月27日04:00開賽)
「紅魔」曼聯上仗1比2不敵近況勁爆的阿士東維拉，錄得近5場的首敗，賽果不足為辱；問題是半場已折損拉傷鼠蹊的隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)，此子更有機會要休息一個月。須知道這位葡萄牙攻中近季是紅魔不可或缺的攻擊重心，季內英超上陣1,478分鐘，是該隊出勤率最高一員；而今季被安排退後一格踢中場中間位置，仍錄得5入球7助攻的靚爆數據，紅魔今次「損失慘重」。
出征非國盃 曼聯右路受影響
球隊進入全季最瘋狂的英超賽期，但三大非洲兵麥比奧莫(Mbeumo)、阿密特迪亞路(Amad Diallo)及馬沙拉奧(Mazraoui)已暫時離隊；中場新星明奈(Mainoo)上仗賽前又因小腿受傷缺陣，加上兩大中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)及馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)已缺陣多場，球隊今場只能半力出擊。
球隊唯一好消息是防中卡斯米路(Casemiro)波監期滿，今場可復出，只是3人防線由年輕約羅(Yoro)、艾登希雲(Ayden Heaven)及勞基梳爾(Luke Shaw)合作不穩；就算阿根廷悍將利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)可踢中堅或推前任防中，恐怕難以抵擋紐卡素的長人中鋒禾達美迪(Woltemade)進襲。
韋沙未厭戰可成奇兵
紐卡素上仗主場領先2球下被車路士逼和，目前落後紅魔3分排中游。黑白兵團季內聯賽作客8戰只得1勝3和4負，現時中後場亦有不少傷兵；但勝在攻力可恃，禾達美迪上仗連入2球，而季初簽下的新兵前鋒尤尼韋沙(Yoane Wissa)已完全康復，今場隨時是下半場上陣的一路奇兵，攻力相對可靠。
計近5次英超對賽，紐卡素錄得4勝1負；適逢紅魔防線不穩，主場近3戰不勝，客軍以攻代守，有力坐和望贏。