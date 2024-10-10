美斯復出｜阿根廷必摧「委」內瑞拉

阿根廷今夏捧走美洲國家盃後，上月兩戰世盃外卻缺養傷的美斯，先在主場大炒智利，之後1比2不敵主場的哥倫比亞，但仍以8戰18分排小組榜首，但計近4場外圍賽兩敗。美斯早前已協助國際邁亞密，提早封王美職常規賽；今輪國際賽又可跟射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)、祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)合力攻堅。門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)要停賽2場，效力馬賽的魯利(Rulli)把關一樣令人安心。

堂堂王者阿根廷，近4場南美區外圍賽竟錄得兩敗，可幸球王美斯(Messi)傷愈重新入選，一眾隊內猛將必配合提升戰意，香港時間明早誓破主場的委內瑞拉，熱捧客勝。(球賽編號FB1953，10月11日05:00開賽)

對手委內瑞拉，上仗世盃外主場悶和烏拉圭，累計近4戰世盃外3和1負僅入1球；球隊前線仍要靠35歲的荷西朗當(Jose Rondon)攻堅，守將卡士亦不足，加上近3次對賽全敗兼最少淨輸2球，遇上美斯回歸的阿根廷，凶多吉少。

巴西急於搶攻誓取智利

至於主帥受壓的失色的森巴雄師巴西，明早則作客極頹的智利。巴西近6戰世盃外只得1勝1和4負，目前8戰10分排第5。這支自1930年後每屆必入決賽周的南美勁旅顏面無存，受壓主帥杜利華祖利亞(Dorival Junior)今次點兵，翼鋒加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)再度入選；就算雲尼斯奧祖利亞(Vinicius Junior)養傷，其西甲的國家隊隊友洛迪高高斯(Rodrygo)、新星安迪歷(Endrick)，以及拉芬夏比洛尼(Raphinha)，隨時候命，仍然星味十足。