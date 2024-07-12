美洲國家盃｜勇挫烏拉圭氣勢如虹 哥倫比亞誓阻阿根廷衛冕

美洲國家盃王者之戰，阿根廷香港時間周一早上，在邁亞密大戰哥倫比亞。阿根廷今屆所遇對手甚弱，但踢來無甚霸氣，近屆入決賽遭逢滑鐵盧的例子比比皆是。對手哥倫比亞上仗10人應戰下照贏烏拉圭，士氣高昂，預期今場法定時間有力保不敗(球賽編號FB8732，7月15日08:00開賽)。
阿根廷今屆入少失少，唯一失波是8強補時階段被厄瓜多爾逼和。37歲球王美斯(Lionel Messi)上仗鬥加拿大終於「開齋」，但所入一球其實只是截去中場隊友安素費南迪斯(Enzo Fernandez)的射門，門前改變方向入網，球王今夏整體演出平平無奇。至於尚要馬不停蹄出戰稍後奧運的另一前鋒祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)，上仗搶贏正選兼打開缺口，但在射手榜領先的拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)，對上兩次鬥哥倫比亞都先開紀錄，預期後者在決賽有望再受重用。
占士洛迪古斯寶刀未老
相比起美斯今屆暫只交出1入波1助攻，哥倫比亞中場靈魂占士洛迪古斯(James Rodriguez)卻大放異彩，今屆已交出1入波6助攻；包括上仗鬥烏拉圭亦造就中場謝法臣拿馬(Jefferson Lerma)一箭定江山，一再展現大師級傳送，隨時成為今場勝負的關鍵。無疑哥軍右閘丹尼爾蒙路斯(Daniel Munoz)上仗完半場前「2黃1紅」被逐，令眾隊友要堅守勝果到尾，體力付出不少；但球隊今屆5戰4勝1和，只曾賽和巴西，整體表現仍是說服力十足。
哥倫比亞對賽硬淨
再者，雙方對上4次交手，哥倫比亞只嘗一敗。阿根廷雖屬世盃盟主，又是上屆美洲盃冠軍；但原來計對上7屆美洲盃5度入決賽，卻曾4度飲恨，是役遇上踢法死纏爛打、死球攻勢厲害的哥倫比亞，阿根廷未必能夠在法定時間內解決對手，或要戰至加時甚至互射12碼亦不出奇。
另外加拿大與烏拉圭，則會在周日早上進行季軍戰(7月14日08:00開賽)。加拿大今屆踢法主守，但上仗落後下全力進襲阿根廷，今戰更會放開懷抱；烏拉圭上仗受制於死守的哥倫比亞，無力扳平，但球隊鋒力向來不俗又有卡士，加上近屆美洲盃季軍戰經常出現入球騷，今場入球不會少。