美洲國家盃｜勇挫烏拉圭氣勢如虹 哥倫比亞誓阻阿根廷衛冕

美洲國家盃王者之戰，阿根廷香港時間周一早上，在邁亞密大戰哥倫比亞。阿根廷今屆所遇對手甚弱，但踢來無甚霸氣，近屆入決賽遭逢滑鐵盧的例子比比皆是。對手哥倫比亞上仗10人應戰下照贏烏拉圭，士氣高昂，預期今場法定時間有力保不敗(球賽編號FB8732，7月15日08:00開賽)。

阿根廷今屆入少失少，唯一失波是8強補時階段被厄瓜多爾逼和。37歲球王美斯(Lionel Messi)上仗鬥加拿大終於「開齋」，但所入一球其實只是截去中場隊友安素費南迪斯(Enzo Fernandez)的射門，門前改變方向入網，球王今夏整體演出平平無奇。至於尚要馬不停蹄出戰稍後奧運的另一前鋒祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)，上仗搶贏正選兼打開缺口，但在射手榜領先的拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)，對上兩次鬥哥倫比亞都先開紀錄，預期後者在決賽有望再受重用。