美洲國家盃｜哥斯達黎加巴拉圭收爐戰鬥「大」

哥斯達黎加與巴拉圭，明早同時在D組最後一輪分組賽碰頭。哥斯達黎加爭出線，數字上未完全絕望；但今屆以青春班出戰，志在練兵。對手巴拉圭兩戰皆北提早出局，不過上兩輪都有入波，實力未算太差。兩隊今場隨時放開懷抱鬥攻，「入球大細」[2/2.5]球可吼「大」盤(球賽編號FB8724，7月3日09:00開賽)。
哥斯達黎加首戰以鐵桶陣悶和巴西，但上仗踢法上稍為採取主動，即打回原形，被哥倫比亞打至落花流水。老牌門將基羅拿華斯(Keylor Navas)，今年較早時已退出國家隊；今屆除了前阿仙奴翼鋒祖爾甘保(Joel Campbell)、隊長法蘭斯高卡禾(Francisco Calvo)二人壓陣外，隊內絕大部分球員的國家隊經驗甚淺，主帥艾法路(Gustavo Alfaro)不諱言是為下屆世盃外圍賽鋪路。
若然另一邊廂的巴西明早大敗，哥斯達黎加今場大勝亦有數字上出線的機會；雖說美洲盃向來都不是哥軍的主要競逐舞台，但無包袱下作賽，說不定會有意外驚喜。
巴拉圭提早出局欠士氣
對手巴拉圭雖在今屆美洲盃兩戰皆北，提早出局，不過繼首輪鬥哥倫比亞，憑白禮頓的祖利奧安施素(Julio Enciso)破蛋，輸1比2後；上仗撼巴西亦憑基達菲中堅奧馬阿達雷迪(Omar Alderete)遠射得手，鋒力不致太差。不過，巴拉圭最大弊病是防線欠紀律性，上仗曾兩度輸12碼兼兩度解圍嚴重失誤，嚴格來說大敗「輸自己」。
巴拉圭的戰力大不如前是事實，但隊中仍有不少具潛質的新兵湧現；若然希望如「師兄」米基爾阿朗素(Miguel Almiron)及祖利奧安施素，出外掘金，國際賽必是各人一顯身手的好機會，又要為巴軍擺脫小組包尾污名，應有決心搶攻爭勝，今場名次戰不會是悶場。