美洲國家盃｜哥斯達黎加巴拉圭收爐戰鬥「大」

哥斯達黎加與巴拉圭，明早同時在D組最後一輪分組賽碰頭。哥斯達黎加爭出線，數字上未完全絕望；但今屆以青春班出戰，志在練兵。對手巴拉圭兩戰皆北提早出局，不過上兩輪都有入波，實力未算太差。兩隊今場隨時放開懷抱鬥攻，「入球大細」[2/2.5]球可吼「大」盤(球賽編號FB8724，7月3日09:00開賽)。

哥斯達黎加首戰以鐵桶陣悶和巴西，但上仗踢法上稍為採取主動，即打回原形，被哥倫比亞打至落花流水。老牌門將基羅拿華斯(Keylor Navas)，今年較早時已退出國家隊；今屆除了前阿仙奴翼鋒祖爾甘保(Joel Campbell)、隊長法蘭斯高卡禾(Francisco Calvo)二人壓陣外，隊內絕大部分球員的國家隊經驗甚淺，主帥艾法路(Gustavo Alfaro)不諱言是為下屆世盃外圍賽鋪路。