美洲國家盃｜委內瑞拉當銳 可挫加拿大

美洲國家盃香港時間周六早上，續上演8強大戰，奇兵委內瑞拉遇上加拿大。委內瑞拉今屆一洗弱旅污名，分組賽3戰全勝，表現貨真價實；是役遇上近2戰均靠對方10人應戰，才搶分成功的加拿大，「讓球」平手盤必撐當銳的委內瑞拉。(球賽編號FB8726，7月6日09:00 開賽)

單計世界排名，委內瑞拉排南美尾三，僅勝過今屆美洲盃分組賽出局的巴拉圭與玻利維亞。球隊亦從未出戰世盃決賽周，但在2026年世盃外圍賽，暫守第4位，排名比起巴西、智利及秘魯還高；全因7年前的世青盃，委內瑞拉破天荒勇奪亞軍，只在決賽屈居英格蘭，當年幾位奪亞軍功臣基羅納的恩高靴里拉、甘美奧的蘇迪爾度及聖保路的費拉利斯等，已成國家隊主力，難怪球隊能夠持續進步。