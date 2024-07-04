美洲國家盃｜委內瑞拉當銳 可挫加拿大

美洲國家盃香港時間周六早上，續上演8強大戰，奇兵委內瑞拉遇上加拿大。委內瑞拉今屆一洗弱旅污名，分組賽3戰全勝，表現貨真價實；是役遇上近2戰均靠對方10人應戰，才搶分成功的加拿大，「讓球」平手盤必撐當銳的委內瑞拉。(球賽編號FB8726，7月6日09:00 開賽)
單計世界排名，委內瑞拉排南美尾三，僅勝過今屆美洲盃分組賽出局的巴拉圭與玻利維亞。球隊亦從未出戰世盃決賽周，但在2026年世盃外圍賽，暫守第4位，排名比起巴西、智利及秘魯還高；全因7年前的世青盃，委內瑞拉破天荒勇奪亞軍，只在決賽屈居英格蘭，當年幾位奪亞軍功臣基羅納的恩高靴里拉、甘美奧的蘇迪爾度及聖保路的費拉利斯等，已成國家隊主力，難怪球隊能夠持續進步。
今屆美洲盃分組賽，委內瑞拉3戰全勝轟入6球，連勝厄瓜多爾、墨西哥及牙買加；兩位在墨西哥聯賽搵食的老牌射手荷西朗頓、翼鋒艾度亞貝路，已各入2球。委內瑞拉防守上亦有改善，3戰只失1球，效力厄瓜多爾天主教大學的門將拉菲爾羅姆，曾在1球險勝墨西哥一役，尾段勇救12碼，表現同樣備受讚賞。
加拿大名氣大
對手加拿大有名氣球員壓陣，如拜仁慕尼黑左閘艾方素戴維斯、里爾前鋒約拿芬大衛等，屬歐洲大球會主力；但今屆美洲盃其實只嘗一勝僅入1球；其中對上兩輪鬥秘魯與智利，若非對方均有球員早早領紅牌，戰果或已改寫。新帥馬殊已帶隊5戰，但加拿大只曾在10人應戰的秘魯身上，取得1個入球，鋒力平庸；遇上氣勢逼人的委內瑞拉，想守和博互射12碼亦不易！