美洲國家盃｜巴西阿根廷分途出征 有危有機

美洲國家盃本月下旬展開，兩大爭標擂台躉巴西與阿根廷，先進行熱身賽備戰。其中近績平平的「森巴兵團」，在首席球星尼馬(Neymar)繼續養傷，群龍無首下，在香港時間周日早上於美國德州中立場約戰墨西哥，考驗極大；而世盃冠軍阿根廷則會在周一早上於芝加哥與厄瓜多爾交手，強陣之下有力贏波振軍心。 在卡塔爾世盃8強出局的巴西，之後來到2026世盃外南美洲區，接戰6輪竟然只得兩勝；在10隊中暫排名第6，戰績羞家，完全失去「足球王國」風範。球隊年初找來名氣不大的杜利華祖利亞(Dorival Junior)接掌帥印，即使在3月份兩場友賽分別打敗英格蘭及賽和西班牙，始終難予人信心。

皇馬雙星未必披甲 「森巴兵團」鋒線在尼馬長休下，一直就是缺乏重心領軍人物，雖然皇家馬德里雙星雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)與洛迪高高斯(Rodrygo Goes)開始展現頂級戰力，但二人早前才戰畢歐聯決賽，今場未必上陣；以巴西各項賽事近6場僅1勝狀態，今場恐怕難望贏波。對手墨西哥非善男信女，球隊在中場艾臣奧馬艾華利斯(Edson Alvarez)及前鋒辛迪亞高基文尼斯(Santiago Gimenez)領導下，充滿活力朝氣，同樣為備戰美洲國家盃積極備戰，今場有力坐和望贏。(6月9日08:30開賽)