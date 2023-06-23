美洲金盃｜美國迎牙買加英超兵打揭幕戰

挾剛捧中北美洲國家聯賽的餘威，美國將於周日香港時間早上揭幕的美洲金盃，在芝加哥軍人球場迎戰牙買加；雖然球隊換上另一批生力軍，但實力超班加上主場之利，要贏由一眾在英格蘭搵食的主力支撐的牙買加(25/06 09:30)，依然綽綽有餘。

今夏第17屆美洲金盃由美國及加拿大合辦，對上16屆，墨西哥贏8屆、美國包括上屆決賽戰至加時贏墨西哥佔得7屆，而加拿大則曾在2000年封王；分組賽分4組進行，首兩名出線8強作單淘汰制爭霸，而美國今屆列A組，同組除上屆半準決賽以1比0擊退的牙買加外，稍後還會對戰聖基茨和尼維斯，以及千里達。

美國上周以強陣出擊「中北美國聯」，4強先大炒墨西哥，再在決賽輕取加拿大，不過在決賽上陣的多位前線好手包括新入籍的阿仙奴巴洛根、車路士的基斯甸普列錫、多蒙特的基奧雲尼雷拿及里爾的添莫菲韋亞，全不在今次23名大軍名單中。金盃反而用美職新人擔大旗，其中入選14名代表國家隊次數少於10次，只有副選門將桑莊臣及中堅艾朗朗治年逾30；但阿仙奴門將端拿續會把守大門，而美職前列射手、效力FC達拉斯的捷西斯費拉拿及已代表國家隊52次的西雅圖海灣者前鋒佐敦摩利斯，負責攻堅，實力及合作度仍有保證。

為美國捧「中北美國聯」的看守教練哥拉瑾，仍會領軍金盃才功成身退，貝赫拿之後再掌國家隊帥印，領軍至2026年世盃。力爭為國追平墨西哥捧盃紀錄的哥拉瑾說：「我們有信心這個以擁有世盃經驗的戰將，配合有機會入選的一眾新人組成的大軍，可以贏得金盃。」

