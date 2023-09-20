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波經
2023-09-20 04:30:22
日報

美職｜美斯復出 國際邁亞密 主場反底格

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美斯

美斯剛為阿根廷國家隊出戰， 未知體能是否回復。

國際邁亞密不能沒有美斯！上仗缺少休息的球王美斯(Lionel Messi)，國際邁亞密遭逢慘敗，香港時間明早返回主場的東岸「榜尾大戰」，迎戰FC多倫多，預計球王復出鎮軍心，今場必博主勝(9月21日07:30開賽)。

自登陸美職球壇後，美斯馬不停蹄，跟巴塞舊隊友、中場巴斯基斯(Sergio Busquets)及守將佐迪艾巴(Jordi Alba)合作無間；球隊在他的帶領下，戰績直線上升，先捧走中北美聯賽盃，亦殺入美聯盃決賽，而聯賽在上月尾復賽後，國際邁亞密4戰錄得3勝1和，美斯累計為新東家11次出場入11球。

美斯11場入11球無人能擋

不過老馬要回氣，36歲的美斯先在上仗國家隊鬥玻利維亞只做座上客；然後未有跟隨國際邁亞密作客「人造草場」的阿特蘭大聯，爭取更多休息時間，而球隊雖有厄瓜多爾前鋒李安度甘賓拿(Leonardo Campana)入2球，仍大敗2比5，「巴塞三子」只有巴斯基斯出場。

美職賽程近期馬不停蹄，教練馬天奴解釋為免球王在人造草比賽受傷；加上該隊在月尾美聯盃決賽硬撼侯斯頓戴拿模，有輪換需要，讓主力稍作休息。不過球隊目前仍在東岸排尾二，要打入季後賽困難重重；今戰返回威力強大DRV PNK球場出擊，只對同區包尾、近10戰聯賽9敗的FC多倫多，若美斯出場，配合上仗只後備出場的委內瑞拉射手祖斯夫馬天尼斯(Josef Martinez)、冰島翼鋒羅拔泰萊(Robert Taylor)，火力又會暴升，以攻代守，贏波反彈在望。

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