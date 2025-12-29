英冠一哥 高地掃落「葉」

英國波年尾連場好戲，今晚深夜由英冠主打，其中前列大戰，英超名將林柏特(Lampard)領軍的「一哥」高雲地利，鬥力爭重返英超的葉士域治；始終「高地」主場戰力超卓，勝率極高，今場有力再勝，繼續在積分表上放領。(球賽編號FB1604，12月30日02:00開賽)
高雲地利上屆在升班附加賽受挫新特蘭，功虧一簣，前車路士名將林柏特今季領軍再接再厲，大軍累積經驗後勢頭更強；上仗拆禮物日在表現一般下，主場仍以1比0氣走史雲斯，聯賽主場累計8連勝，是自從1959/60年度9連勝後，最長聯賽主場連勝走勢。
直升英超機會大
球隊目前比第3位即升班附加賽區的葉士域治多出13分，直升英超機會似是高唱入雲；球隊對上一次出戰頂級聯賽已是2000/01年度，期間一度跌至英乙，近5屆在英冠企穩陣腳下，對上三季已兩度出戰升班附加賽。
該隊首席射手班頓阿辛迪(Brandon Asante)近期養傷，今球隊火力稍減，但不論再用艾利斯森斯(Ellis Simms)或今場由夏治胡禮(Haji Wright)升正打單箭頭，威力亦不俗；上仗奠勝功臣美臣奇勒(Mason-Clark)及日本好手坂元達裕，助攻力強，加上門將卡爾魯殊禾夫(Carl Rushworth)演出穩健，球隊主場11戰聯賽只失7球，今場仍可穩中求勝。
難撼升班大熱
葉士域治上屆英超排尾二做升降機，要返回英冠角逐並仍由名聲不俗的麥堅拿(Mckenna)任主帥。該隊上仗聯賽作客0比0和米禾爾，近5場聯賽只嘗1敗排第3；但射手佐治靴斯(George Hirst)剛戰因傷缺陣，球隊埋門把握力減弱之餘，季內主強客弱特性明顯，聯賽作客11戰只得3勝，計近4場聯賽作客更不勝只入3球，今場作客撼升班大熱，凶多吉少。