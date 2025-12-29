英冠一哥 高地掃落「葉」

英國波年尾連場好戲，今晚深夜由英冠主打，其中前列大戰，英超名將林柏特(Lampard)領軍的「一哥」高雲地利，鬥力爭重返英超的葉士域治；始終「高地」主場戰力超卓，勝率極高，今場有力再勝，繼續在積分表上放領。(球賽編號FB1604，12月30日02:00開賽)

高雲地利上屆在升班附加賽受挫新特蘭，功虧一簣，前車路士名將林柏特今季領軍再接再厲，大軍累積經驗後勢頭更強；上仗拆禮物日在表現一般下，主場仍以1比0氣走史雲斯，聯賽主場累計8連勝，是自從1959/60年度9連勝後，最長聯賽主場連勝走勢。