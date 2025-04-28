英冠｜列斯聯捧場有「里」 力爭百分封王

上輪英冠狂炒對手，得以闊別兩季後，提早取得來屆英超一席位的列斯聯，仍有任務未完；今晚深夜主場迎戰要力保升班附加賽一席位的布里斯托城，主隊戰意或更勝對手，主勝可捧。(球賽編號FB1048，4月29日03:00開賽)
列斯聯上仗主場6比0大破史篤城，跟當時同日贏波的般尼，同是44戰94分，提早兩輪攜手升班；雖然即傳出功勳主帥法基被指「不夠班」帶隊返頂級聯賽，或被辭退，但法基賽前對傳聞一笑置之。球隊餘下今晚主場鬥布里斯托城及煞科日作客普利茅夫，由於得失球有絕大優勢；若然全勝季尾兩仗，便可取得球會史上首次100分兼封王英冠，意義重大。
右閘查頓保基說：「我們季初的目標就是要冠軍銀盃，我們不會就此停步，提早取得升班資格是好，但仍會做到最好去完成它。」球隊重要升班功臣、荷蘭前鋒比路爾(Piroe)上仗「大四喜」後，聯賽已19球升上神射手榜首；比諾域治的保查辛斯多2球，今場仍會獲艾朗臣、干洛圖及所羅門3位攻堅主力支援，力爭個人榮譽，眾鋒合作無間，是球隊今屆聯賽入球遠超對手的信心保證。
布里斯托城搶分爭升班
對手布里斯托城目前排第5位，仍要爭踢升班附加賽踏上英超尾班車。可惜，球隊上仗作客以1比3不敵護級分子盧頓，聯賽4戰搶得10分的勁勢告終外，更折損正選左中堅甘馬倫柏寧，此子最快都要在附加賽才能傷出。
球隊兩大射手攻中安尼斯麥美迪及箭頭拿基韋爾斯，近戰啞火；球隊計聯賽近4戰作客只得2分之餘，更在近46年來聯賽作客列斯的艾蘭路球場未嘗一勝。形勢上亦不排除布里斯托城，留在煞科日主場全力打敗普雷斯頓，便夠分取得附加賽一席位，今場硬撼強敵，看低一線。相關連結：香港賽馬會網頁