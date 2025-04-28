英冠｜列斯聯捧場有「里」 力爭百分封王

上輪英冠狂炒對手，得以闊別兩季後，提早取得來屆英超一席位的列斯聯，仍有任務未完；今晚深夜主場迎戰要力保升班附加賽一席位的布里斯托城，主隊戰意或更勝對手，主勝可捧。(球賽編號FB1048，4月29日03:00開賽)

列斯聯上仗主場6比0大破史篤城，跟當時同日贏波的般尼，同是44戰94分，提早兩輪攜手升班；雖然即傳出功勳主帥法基被指「不夠班」帶隊返頂級聯賽，或被辭退，但法基賽前對傳聞一笑置之。球隊餘下今晚主場鬥布里斯托城及煞科日作客普利茅夫，由於得失球有絕大優勢；若然全勝季尾兩仗，便可取得球會史上首次100分兼封王英冠，意義重大。