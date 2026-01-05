英冠｜李城佔地利勢贏西布朗

回降後只能浮沉中下游的「狐狸」李斯特城，今夜深夜在英冠獨腳戲主場迎戰同樣勢弱的西布朗，庸中佼佼，「讓球」平手盤仍可支持在地頭火力不俗的「狐狸」。(球賽編號FB1831，1月6日04:00開賽)
李城上仗英冠作客1比3敗走錫菲聯，只靠中場佐敦占士(Jordan James)補時破蛋，累計近4場聯賽1勝3負排中下游；雖說距離升班附加賽位置的球隊只有數分距離，但球迷在上仗敗仗後在場內表達不滿，去年夏天接手的主帥施富安迪斯向球迷致歉，並要求大家團結一起，但球隊要回升英超，困難重重。
李城地利佔優
球隊該仗因達卡(Daka)正在出戰非國盃，老將佐敦阿休(Ayew)先列後備，箭頭由季內首次擔正的施高湯馬士(Silko Thomas)擔綱，但該仗鋒力虛弱，後防漏洞多；可幸達卡所效力的贊比亞已在非國盃出局，今場有望回歸跟佐敦阿休爭掛帥，加上球隊近5場主場3勝兼期間平均每場入2球，遇上「作客病」的西布朗，仍可秤先。
聯賽排名比李城更低的西布朗，近4場聯賽同樣只得1勝3負，包括上仗聯賽作客0比1不敵史雲斯，聯賽作客累計更9連敗。季前由挪超白蘭恩簽入的貴價箭頭希基保(Heggebo)，腳風欠順近6場聯賽只入1球；球隊上仗全場具威脅攻門不少，但因一次犯錯被對手射入世界波打敗，士氣大損，今場是數天內兩度作客亦較吃虧。
計對賽，李城近6次聯賽交手錄得5勝1和，在王權球場擺下擂台，今夜有力率先反彈。