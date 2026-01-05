英冠｜李城佔地利勢贏西布朗

回降後只能浮沉中下游的「狐狸」李斯特城，今夜深夜在英冠獨腳戲主場迎戰同樣勢弱的西布朗，庸中佼佼，「讓球」平手盤仍可支持在地頭火力不俗的「狐狸」。(球賽編號FB1831，1月6日04:00開賽)

李城上仗英冠作客1比3敗走錫菲聯，只靠中場佐敦占士(Jordan James)補時破蛋，累計近4場聯賽1勝3負排中下游；雖說距離升班附加賽位置的球隊只有數分距離，但球迷在上仗敗仗後在場內表達不滿，去年夏天接手的主帥施富安迪斯向球迷致歉，並要求大家團結一起，但球隊要回升英超，困難重重。