英冠｜榜首戰 錫菲聯「細」迎列斯聯

次席的錫菲聯今晚深夜在英冠榜首大戰，挑戰「一哥」列斯聯。今場約克郡打吡，估計雙方先求不敗，足智彩入球中位數[2.5]球，「細」盤可博。(球賽編號FB8057，2月25日04:00開賽)

列斯聯上季升班附加賽功虧一簣，今季仍由「升班專家」法基(Farke)帶領，氣勢更強。球隊上仗聯賽前列大戰主場鬥新特蘭，靠主帥神調動，下半場中段換入守將史杜歷(Struijk)及中場洛夫維，結果靠洛夫維兩度助攻史杜歷，2比1絕殺「黑貓」，聯賽4連勝，以2分領先今夜主場的錫菲聯。