英冠｜榜首戰 錫菲聯「細」迎列斯聯

次席的錫菲聯今晚深夜在英冠榜首大戰，挑戰「一哥」列斯聯。今場約克郡打吡，估計雙方先求不敗，足智彩入球中位數[2.5]球，「細」盤可博。(球賽編號FB8057，2月25日04:00開賽)
列斯聯上季升班附加賽功虧一簣，今季仍由「升班專家」法基(Farke)帶領，氣勢更強。球隊上仗聯賽前列大戰主場鬥新特蘭，靠主帥神調動，下半場中段換入守將史杜歷(Struijk)及中場洛夫維，結果靠洛夫維兩度助攻史杜歷，2比1絕殺「黑貓」，聯賽4連勝，以2分領先今夜主場的錫菲聯。
兩強在分數上已稍為拋甩，劍指直升英超，難怪列斯聯主場球迷上仗在絕殺對手後，欣喜若狂，領隊法基亦因慶祝過度被罰，今場停賽，無法在場邊督師。球隊聯賽33戰入68球，是英格蘭4級聯賽中的火力王；防守方面，由今屆連威爾斯國家隊上陣40次全部踢足的「鐵人」祖朗頓，跟同胞艾柏度扼守中路亦非常穩陣。球隊單計對上6場聯賽作客只有一場失波，大敵當前，更會謹慎以保優勢。
錫菲聯上仗英冠作客1球挫盧頓，聯賽同樣4連勝只失2球。上季季中再接手的主帥韋達，最終以英超包尾回降，但球隊在英冠回復硬淨。泰尼斯甘保及冬窗新兵湯馬士簡倫，爭逐單箭頭席位；而連續兩場入波的中堅艾密特賀錫或成勝負關鍵。兩軍近5次對賽，4次「總入球」不多於2球，今場入球「細」盤可取。相關連結：香港賽馬會網頁