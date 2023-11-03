英冠｜降班變超級 李斯特城勢挫列斯聯

曾封王英超的「狐狸」李斯特城，今屆降班變大超班，開季聯賽14戰13勝；香港時間今晚深夜在英冠重頭大戰，迎戰另一降班馬列斯聯，憑攻強守穩，加上得分點較多，有力再奏凱歌(球賽編號FB7866，11月4日04:00開賽)。

2016年曾封王英超的李城，上屆季後聯同列斯聯及修咸頓一同降班，但在「地獄」之稱的英冠打滾，「狐狸」如在「天堂」。季前聘得曼城主帥哥迪奧拿(Pep Guardiloa)副手、意大人馬利斯卡(Enzo Maresca)為教練的李城，開季14戰英冠13勝1負，變身英冠擂台躉；當然今場對手列斯聯則以14戰25分列第3位，開季也不示弱。

李城人腳英冠超班

李城近戰勝在平穩，上仗多踢一人的優勢，尾段靠新兵中場哈利雲克斯(Harry Winks)取得個人久違的入球，以2比1小勝弱旅昆士柏流浪；累計在英冠9連勝，其中主場4連捷不失一球。「狐狸」兵源充足、調動靈活，充分迎合「地獄」密不透風的賽程；老牌射手占美華迪(Jamie Vardy)撐場外，另一箭頭伊恩拿祖(Kelechi Iheanacho)及中場杜斯貝利賀爾(Dewsbury- Hall)級數高，不乏入波好手；加上從法甲回流的英格蘭前鋒馬維迪迪(Stephy Mavididi)，李城火力全開，防不勝防。

列斯聯今屆由德國人法基(Daniel Farke)領軍，論火力及中前場質素亦不遜「狐狸」；上仗由重返正選位置的攻中森馬維爾(Summerville)交出2入球2助攻，加上丹尼爾占士(Daniel James)亦入2球，4比1大炒哈特斯菲爾德。只是該隊防線守將級數稍差，暫時失球數字比今場對手多出接近一倍；近3戰聯賽作客兩敗，得分點集中新兵前鋒比路爾(Joel Piroe)及森馬維爾，較易防範，對上兩屆在英超時作客李城俱敗走，對手現時勇銳無匹，列斯聯今夜亦難逃厄運。