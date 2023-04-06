英格蘭女足溫布萊迎巴西女足｜「超級對決」主場之利取上盤

4月7日國際賽期，溫布萊球場上演女足超級對決，由歐洲冠軍英格蘭女足鬥南美冠軍巴西女足。觀乎聲勢似是英格蘭主場之利佔優，讓球主客和主隊讓1球仍要信上盤2.35倍。另一場西班牙女足對挪威女足，則可考慮主場成績極佳的西班牙女足半場勝 & 半場總入球多於2.5球，達7倍。

西班牙女足主場龍

世界排名第7的西班牙女足近況正好。西班牙女足正是典型的主場龍、作客蟲。即使近4場作客未嘗一勝，西班牙女足主場4勝1和形成強烈對比。至於世界排名12的挪威女足作客一般，近5仗作客2勝1和1負。

綜合兩隊主客表現，西班牙女足主隊勝1.4倍穩陣。由於近10場西班牙女足主場有6場取得2.5球以上，不妨考慮「西班牙女足半場勝 & 半場總入球多於2.5球」7倍，或入球大3.5球2.88倍。