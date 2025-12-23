英聯盃迎頹爆水晶宮 阿仙奴出副選夠入4強

久未嘗捧盃滋味的「兵工廠」阿仙奴，今晚深夜在英聯盃守尾門，主場鬥水晶宮爭上四強尾班車。兩軍將會輪換用副選擔正，只是今場已是水晶宮6天內第3場比賽，近況轉頹下，只怕無力跟倫敦強敵抗衡，今場主勝穩開。(球賽編號FB1469，12月24日04:00開賽)

「兵工廠」主帥阿迪達對上一個正式冠軍獎盃，已是2019/20年度的英足盃，球隊目前在英超仍排榜首，但被曼城及阿士東維拉窮追不捨；不過阿迪達在上仗聯賽小勝愛華頓時減少輪換後備出場，亦意味該場先坐後備席的中前場好手，包括伊比爾治伊斯、米基爾馬連奴、加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利及馬度基今場有望全部擔正，入波本錢充足。