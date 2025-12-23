熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
波經
2025-12-23 04:30:19
日報

英聯盃迎頹爆水晶宮 阿仙奴出副選夠入4強

分享：
基奧基尼斯 李安度杜沙特 伊比爾治伊斯

久未嘗捧盃滋味的「兵工廠」阿仙奴，今晚深夜在英聯盃守尾門，主場鬥水晶宮爭上四強尾班車。兩軍將會輪換用副選擔正，只是今場已是水晶宮6天內第3場比賽，近況轉頹下，只怕無力跟倫敦強敵抗衡，今場主勝穩開。(球賽編號FB1469，12月24日04:00開賽)

「兵工廠」主帥阿迪達對上一個正式冠軍獎盃，已是2019/20年度的英足盃，球隊目前在英超仍排榜首，但被曼城及阿士東維拉窮追不捨；不過阿迪達在上仗聯賽小勝愛華頓時減少輪換後備出場，亦意味該場先坐後備席的中前場好手，包括伊比爾治伊斯、米基爾馬連奴、加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利及馬度基今場有望全部擔正，入波本錢充足。

adblk5

球隊對上四屆兩度打入英聯盃四強，今季先後作客以2比0淘汰英甲維爾港及2比0氣走英超白禮頓；既然今場會盡出後備精兵，毋須擔心稍後的英超快車檔期，今場勝望高唱。
 

桑馬迪達 基斯李察士

水晶宮主帥有離心3仗不勝 

相反水晶宮已先在上周中歐協聯被芬超古比斯逼和2比2，之後在英超回復強陣卻作客1比4慘敗列斯聯腳下，累計近3場不勝失9球；準備在季後約滿離隊的水晶宮奧地利主帥加士拿，拒絕承認大軍厭戰是失利藉口，但球隊陣容深度不足，未及回氣是不爭事實。 

水晶宮上圈作客3比0打敗「志不在此」的利物浦，但現時球隊精兵捉襟見肘，估計中堅一職或如上周中歐戰由防中謝法臣拿馬頂上；在英超投閒置散的鋒將基斯辛杜斯烏捷掛帥，再配合一些小將如甸布藍馬及簡頓洛尼撐場，作客遇上恨捧盃的阿仙奴，水晶宮要行人止步。

相關連結：香港賽馬會網頁 - 足球資訊 - 賽前分析

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad