英聯盃｜利物浦勇踏「修頓」爭入4強

英超列強馬不停蹄，周中英聯盃8強出擊，其中今晚深夜上演3場，包括聯賽「一哥」兼衛冕英聯盃的利物浦，作客包尾兼「冇帥」的修咸頓。就算紅軍今場輪換副選出場，實力依然超班，面對防守瀕臨崩潰的主隊，今夜有力輕鬆過關。(球賽編號FB5360，12月19日04:00開賽)
利物浦上屆決賽加時贏車路士封王，今季頭兩場英聯盃俱抽中英超對手，先主場5比1大炒韋斯咸；上圈則作客3比2打敗白禮頓，隊內4大前鋒已在季內英聯盃士哥。最威水是荷蘭前鋒加普，兩仗各入2球，但主帥史諾今場或以上仗聯賽後備入場建奇功的迪亞高祖達，以及達雲紐尼斯合作攻堅。
麥亞里士打遠藤航齊擔正
該隊中場主力阿歷斯麥亞里士打，早前接連在歐戰及聯賽停賽，今場大有機會擔正；配合三號門將查路斯，中堅查洛爾昆沙、中場遠藤航及泰拿摩頓等後備兵，大軍有力繼上月聯賽作客3比2擊敗修咸頓後，輕鬆贏波入4強。
聯賽包尾的修咸頓，上圈遇上英冠史篤城，主場贏3比2過關，不過球隊上仗英超主場對熱刺，竟在上半場已失5球大敗，功勳主帥羅素馬田賽後被炒，今場會由U21主帥魯斯克頂檔，士氣低迷；縱有前鋒甘馬倫阿奇、保羅安阿祖及「倒戈」的拉爾拉拿壓陣，勢難阻擋紅軍。相關連結：香港賽馬會網頁