英聯盃｜利物浦勇踏「修頓」爭入4強

英超列強馬不停蹄，周中英聯盃8強出擊，其中今晚深夜上演3場，包括聯賽「一哥」兼衛冕英聯盃的利物浦，作客包尾兼「冇帥」的修咸頓。就算紅軍今場輪換副選出場，實力依然超班，面對防守瀕臨崩潰的主隊，今夜有力輕鬆過關。(球賽編號FB5360，12月19日04:00開賽)

利物浦上屆決賽加時贏車路士封王，今季頭兩場英聯盃俱抽中英超對手，先主場5比1大炒韋斯咸；上圈則作客3比2打敗白禮頓，隊內4大前鋒已在季內英聯盃士哥。最威水是荷蘭前鋒加普，兩仗各入2球，但主帥史諾今場或以上仗聯賽後備入場建奇功的迪亞高祖達，以及達雲紐尼斯合作攻堅。