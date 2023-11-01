英聯盃｜演上屆決賽翻版 曼聯紐卡素「大」激鬥

英聯盃16強今晚香港時間深夜重演上屆決賽戲碼，曼聯主場惡鬥紐卡素。兩隊上輪聯賽都失分，前者在曼市打吡慘敗；後者亦被狼隊迫和，兩軍近期防線皆欠穩，但攻力不弱。今場足智彩開出入球大細中位數[2.5]球，入球「大」值博(球賽編號FB7756，11月2日04:15開賽)。

上屆英聯盃冠軍「紅魔」曼聯，早前才在各項賽事連贏3場，但上仗曼市打吡，卻被曼城技術性擊倒；短短幾日又迎來大戰，預期主帥滕哈格(Erik ten Hag)將會變陣，3名小將阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)、法根度柏利斯查(Facundo Pellistri)、米積比爾(Hannibal Mejbri)；以及前鋒安東尼馬迪爾(Anthony Martial)等後備兵，均有機會正選亮相，為向主場球迷交代，必拼無疑。

加拿祖米積比爾有望擔正

對手紐卡素上仗作客狼隊，雖有射手哥林威爾遜(Callum Wilson)梅開二度，但兩度領先仍被逼和，主因當然是後備兵力不足。球隊目前傷兵滿營，包括上圈淘汰曼城時奠勝的射手阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)等多位主力，將要缺陣；不過主帥艾迪賀維(Eddie Howe)今場會重用多位英兵，包括翼鋒路易斯賀爾(Lewis Hall)、右閘利夫拿文度(Valentino Livramento)及中場祖爾韋洛克(Joseph Willock)，戰力不輸蝕，「黑白兵團」今場不會退縮，以報上屆決賽敗辱。

曼聯近6仗只得一場不失球、紐卡素近兩戰作客亦各失2球；雙方今屆戰績亦接近，守力又不太可靠，勝負難料，博「大」更啱數！