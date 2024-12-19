英聯盃｜熱刺「大」鬥曼聯 爭入4強

英聯盃8強尾場，今晚深夜由兩支剛在聯賽贏得漂亮勝仗的傳統列強碰頭，熱刺主場迎擊曼聯。料雙方今場會多派副選兵出場，但仍會乘勇搶攻駁火，足智彩開出入球中位數[3.5]球，先取「入球」大。(球賽編號FB5387，12月20日04:00開賽)

北倫敦球會熱刺對上一次捧走重要錦標，正是2008年的英聯盃，近年在聯賽中上游位置浮沉，就算今季季前走了王牌射手哈利卡尼，對球隊戰績影響不大。球隊今季最大問題是中後場傷兵甚多，正如上圈主場2比1打敗曼城時仍有壓陣的一號門將古里莫維卡里奧及首席中堅基斯甸羅美路，如今已跟雲迪尹、賓戴維斯等一眾主力守將，齊入傷兵營。