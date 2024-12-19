英聯盃｜熱刺「大」鬥曼聯 爭入4強

英聯盃8強尾場，今晚深夜由兩支剛在聯賽贏得漂亮勝仗的傳統列強碰頭，熱刺主場迎擊曼聯。料雙方今場會多派副選兵出場，但仍會乘勇搶攻駁火，足智彩開出入球中位數[3.5]球，先取「入球」大。(球賽編號FB5387，12月20日04:00開賽)
北倫敦球會熱刺對上一次捧走重要錦標，正是2008年的英聯盃，近年在聯賽中上游位置浮沉，就算今季季前走了王牌射手哈利卡尼，對球隊戰績影響不大。球隊今季最大問題是中後場傷兵甚多，正如上圈主場2比1打敗曼城時仍有壓陣的一號門將古里莫維卡里奧及首席中堅基斯甸羅美路，如今已跟雲迪尹、賓戴維斯等一眾主力守將，齊入傷兵營。
球隊表現無定去風，上仗聯賽作客竟能半場已入5球，最終亦5比0大炒「降班膽」修咸頓；但上半場又傷了翼衛烏杜治，可幸勝負早定，連隊長孫興民半場被收起，今戰有機會聯同部分後備兵及小將，包括右閘史賓斯(Spence)、早前被領隊點名批評的迪姆華拿，上仗擔正的18歲中場小將艾治格雷(Archie Gray)及比治維(Bergvall)出場。既然熱刺防守缺人，今場應會以攻為守，望能再挫另一曼市球隊。
兩隊排陣均攻強守弱
相比熱刺大捷，曼聯上輪英超作客反勝同市死敵曼城，更難得可貴。球隊在聯賽及歐霸分組賽分數跟熱刺貼近，但近兩季分別捧過英聯盃及英足盃，盃運比對手好。新帥艾摩廉上任前，球隊在對上兩圈英聯盃，先後主場大炒班士利及李斯特城共入12球。
如今隊內除翼衛勞基梳爾及剛戰傷出的中場美臣蒙特，大軍幾近夫添；預計副選門將拜恩迪(Bayindir)擔正，守將約路(Yoro)、杜維爾馬拉西亞，中場卡斯米路及「倒戈」的基斯甸艾歷臣，上仗不入大軍名單的拉舒福特及阿歷真度加拿祖，皆有機會受新帥重用踢爭氣波。兩隊排陣似攻強守弱，今場勝負難測，但開入球騷機會不俗。相關連結：香港賽馬會網頁