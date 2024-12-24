英超拆禮物日打頭陣 愛華頓「細」擋曼城

面對前所未見的危機，曼城主帥哥迪奧拿苦無提升球隊戰力的良策。「藍月」周四晚於英超「拆禮物日」頭場，迎戰善守的「拖肥」愛華頓，看來仍不易輕言取勝，宜先取「入球」細安心。(球賽編號FB5598，12月26日20:30開賽)

自11月初開始「冧檔」的曼城，剛戰1比2敗走阿士東維拉後，對上12場比賽只嘗一勝；單計聯賽近8戰只得4分，所得分數之少，更比榜末修咸頓少1分，可見這支英超3連霸勁旅，所處的劣境。

基亞利殊施華失色 夏蘭特欠支援

原本是英超入球機器的艾寧夏蘭特，連同歐聯對祖雲達斯，球隊3連敗下，個人場場零中框射門，形同虛設。上仗擔任左翼的基亞利殊已全無入球能力，貝拿度施華又不慣踢右翼鋒，隊長奇雲迪布尼該仗更全場坐冷板。防守方面，中堅只剩艾簡治「健康」，狀態不足的史東斯上仗半場已被換走；換入老態畢呈的基爾獲加，對副選門將史堤芬奧迪加保護不足。球隊上仗敗走維拉，唯一值得安慰僅是菲爾科頓補時「破蛋」兼是個人今屆首個聯賽入球。