英超拆禮物日打頭陣 愛華頓「細」擋曼城

面對前所未見的危機，曼城主帥哥迪奧拿苦無提升球隊戰力的良策。「藍月」周四晚於英超「拆禮物日」頭場，迎戰善守的「拖肥」愛華頓，看來仍不易輕言取勝，宜先取「入球」細安心。(球賽編號FB5598，12月26日20:30開賽)
自11月初開始「冧檔」的曼城，剛戰1比2敗走阿士東維拉後，對上12場比賽只嘗一勝；單計聯賽近8戰只得4分，所得分數之少，更比榜末修咸頓少1分，可見這支英超3連霸勁旅，所處的劣境。
基亞利殊施華失色 夏蘭特欠支援
原本是英超入球機器的艾寧夏蘭特，連同歐聯對祖雲達斯，球隊3連敗下，個人場場零中框射門，形同虛設。上仗擔任左翼的基亞利殊已全無入球能力，貝拿度施華又不慣踢右翼鋒，隊長奇雲迪布尼該仗更全場坐冷板。防守方面，中堅只剩艾簡治「健康」，狀態不足的史東斯上仗半場已被換走；換入老態畢呈的基爾獲加，對副選門將史堤芬奧迪加保護不足。球隊上仗敗走維拉，唯一值得安慰僅是菲爾科頓補時「破蛋」兼是個人今屆首個聯賽入球。
愛華頓主守效果不俗
藍月周四對手只是客場火力極弱的愛華頓，就算防線天殘地缺，防守壓力亦不會太大。不過「拖肥」剛戰主場0比0悶和另一爭標分子車路士，對上8戰聯賽雖然只嘗一勝，但其實自從10月初，聯賽累計有7戰保持不失，場數之多是5大聯賽之首；其中英格蘭鋼門比克福特本季平均每場救出2.81球，是球隊的「定海神針」。就算「拖肥」單計聯賽作客4戰只得2分兼一球不入，但守出信心，今場重施故技，或又有意外收穫。相關連結：香港賽馬會網頁