英超早場｜車路士主場嗒「糖」

除了英足盃4強大戰，英超周末馬不停蹄，明天早場由力爭歐聯席位的「藍戰士」車路士打頭陣，迎戰表現已回落的「拖肥」愛華頓，簡單捧主勝。(球賽編號FB0887，4月26日19:30開賽)
藍戰士上仗英超作客富咸先落後下，由後備出場的小將泰歷基佐治扳平，戰至補時再由柏度尼圖妙射奠勝，過程驚險；不過幸運的3分已袋，目前仍排第6，較站在歐聯席位門檻的第5位紐卡素少2分。車路士季內聯賽餘下5戰，仍要對利物浦、紐卡素及諾定咸森林三大前列分子，明晚先鬥實力較弱、鬥心稍減的愛華頓，要博連捷機不可失。
尼干古「技術原因」不受重用
球隊主力陣容大致回復完整，雖然未知上仗不在大軍名單的法國前鋒尼干古，是否再因「技術原因」，被主帥馬利斯卡棄用；而進攻主力高爾彭馬正陷入各項賽事連續16場入球荒，正箭頭尼高拉斯積遜對上一次入波亦已是去年12月中英超鬥賓福特。但要留意球隊計近5場英超主場錄得4勝1和，正如柏度尼圖上仗贏波後表示，球員鬥心搭夠，今場要繼續贏波。
車路士未夠勇銳，但今場對手「拖肥」季尾「夠分」交代後，勢頭明顯緩步向下；上仗主場「臨尾香」吞曼城兩蛋，近9場聯賽只嘗一勝。告別主場葛迪遜在即，尚會在地頭出戰有一定鬥心；但季內作客火力是全英超最弱，16戰只入12球。主帥莫耶斯已開始為大軍中多達13名一隊成員，今夏約滿的去留問題傷腦筋；明晚遇上鬥心十足的車路士，鋒弱的拖肥只怕久守必失。相關連結：香港賽馬會網頁