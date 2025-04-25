英超早場｜車路士主場嗒「糖」

除了英足盃4強大戰，英超周末馬不停蹄，明天早場由力爭歐聯席位的「藍戰士」車路士打頭陣，迎戰表現已回落的「拖肥」愛華頓，簡單捧主勝。(球賽編號FB0887，4月26日19:30開賽)

藍戰士上仗英超作客富咸先落後下，由後備出場的小將泰歷基佐治扳平，戰至補時再由柏度尼圖妙射奠勝，過程驚險；不過幸運的3分已袋，目前仍排第6，較站在歐聯席位門檻的第5位紐卡素少2分。車路士季內聯賽餘下5戰，仍要對利物浦、紐卡素及諾定咸森林三大前列分子，明晚先鬥實力較弱、鬥心稍減的愛華頓，要博連捷機不可失。