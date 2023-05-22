英超護級望搶3分 李城硬撼紐卡素

九死一生，「狐狸」告急！2015/16年英超盟主李斯特城，深陷降班危機，今晚香港時間深夜硬撼「三哥」紐卡素(23/05 03:00)，定要搶分而回，力保住護級希望。

諾定咸森林今輪打敗阿仙奴護級成功，令陪同修咸頓來屆降落英冠，只剩愛華頓、列斯聯及「狐狸」李斯特城「角逐」餘下兩個席位。尾二的李斯特城現落後愛華頓3分及少賽1場，若然今場再敗，形勢更凶險，或要結束近9屆英超之旅。

狐狸自去年年尾世盃後復賽共踢21場英超，場場失波。上月易帥由甸恩史密夫接手，一度連搶5分，但只是曇花一現。再受重用的土耳其中堅蘇恩古近期受傷，今場要再由近期傷愈的老將莊尼伊雲斯，夥拍「爆炸頭」菲斯，扼守中路，但後兩者上仗合作，主場照吞利物浦3蛋。

史密夫賽前抱有信心說：「其他人會質疑，但我毫不猶豫讓莊尼加入，他之前操練4星期，並擁有500場英超出賽經驗，身經百戰，準備就緒。」球隊求贏，前鋒伊恩拿祖全面復操，可增添前線調動能力，而鋒將哈維班尼斯、占士麥迪臣及老牌前鋒占美華迪，必須挺身而出。