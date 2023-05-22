英超護級望搶3分 李城硬撼紐卡素

九死一生，「狐狸」告急！2015/16年英超盟主李斯特城，深陷降班危機，今晚香港時間深夜硬撼「三哥」紐卡素(23/05 03:00)，定要搶分而回，力保住護級希望。
諾定咸森林今輪打敗阿仙奴護級成功，令陪同修咸頓來屆降落英冠，只剩愛華頓、列斯聯及「狐狸」李斯特城「角逐」餘下兩個席位。尾二的李斯特城現落後愛華頓3分及少賽1場，若然今場再敗，形勢更凶險，或要結束近9屆英超之旅。
狐狸自去年年尾世盃後復賽共踢21場英超，場場失波。上月易帥由甸恩史密夫接手，一度連搶5分，但只是曇花一現。再受重用的土耳其中堅蘇恩古近期受傷，今場要再由近期傷愈的老將莊尼伊雲斯，夥拍「爆炸頭」菲斯，扼守中路，但後兩者上仗合作，主場照吞利物浦3蛋。
史密夫賽前抱有信心說：「其他人會質疑，但我毫不猶豫讓莊尼加入，他之前操練4星期，並擁有500場英超出賽經驗，身經百戰，準備就緒。」球隊求贏，前鋒伊恩拿祖全面復操，可增添前線調動能力，而鋒將哈維班尼斯、占士麥迪臣及老牌前鋒占美華迪，必須挺身而出。
紐卡素參戰歐聯機會高
另一邊廂，隨著排第5的利物浦本輪僅逼和阿士東維拉，喜鵲紐卡素今屆餘下兩場只要多取1分，即可自2003/04年球季，再嘗參戰歐聯滋味。球隊近6戰主場錄得5勝1負，包括英格蘭箭頭哥林威爾遜上仗大炒白禮頓又交出1入球1助攻；自上月起10場英超入11球，季尾大勇，今場料跟阿歷山大伊沙克及米基爾阿米朗，合力攻堅，加上勤力走動的中後場球員支援，要在主場不敗甚至贏波謝幕，絕不是難事。
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