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波經
2023-05-12 04:29:58
日報

英超護級｜列斯聯求保命必攻紐卡素

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艾拿戴斯 羅布斯 洛迪高 班福特 賀維 捷比亞

英超護級戰季尾同樣緊湊，明晚早場先上演「頭尾大戰」，深陷下游的列斯聯，返主場迎戰「三哥」紐卡素，已屆非勝不可的關鍵時刻。

「大Sam」艾拿戴斯臨危受命，列斯聯上仗1比2僅負曼城，當然對手心繫歐聯，列斯聯表現其實未有明顯突破，累計近6戰只得1分，現時35戰得30分，由於另外兩支護級分子愛華頓及諾定咸森林，上輪各在瘋狂入球騷中齊取3分，令列斯聯跌落尾二，比在安全區尾四的愛華頓少2分，但列斯聯餘下3戰還包括作客韋斯咸及主場對熱刺，要連續兩屆保住英超席位，大Sam任務艱巨。

大Sam曾在2007/08年帶領紐卡素半季後被炒，如今對方已搖身變成前四強隊，極難應付；料大Sam今仗除續棄「一號龍」梅斯利亞，以羅布斯把關，上仗後備出場破蛋的首席射手洛迪高，或跟班福特合組雙箭頭，在艾蘭路加強火力搶3分。對手紐卡素上仗主場鬥「二哥」阿仙奴吞兩蛋，雖敗但表現不俗；在歐聯席位未穩到手下，該隊恃近5場客場4勝1負共入13球的進取踢法，加上滿腔怒火必不放過列斯聯。

艾拿戴斯

艾拿戴斯能否助列斯聯護級？

洛迪高

洛迪高望繼續入球。

樍夏里遜

樍夏里遜表現穩定。

紐卡素

紐卡素雖不敵阿仙奴，但整體表現不俗。

祖連頓

祖連頓近況佳，助攻助守。

森林客戰車路士搶分不樂觀

同晚另一護級關鍵戰，森林作客車路士，森林上仗主場4比3擊退包尾修咸頓，目前35戰33分排尾五，仍未「上岸」；而該隊作客累計近7戰全敗，今戰面對剛回勝軌的車路士，且看能否打破今屆作客5戰倫敦球隊全敗魔咒，搶分力保英超席位。

(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)

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