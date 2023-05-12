英超護級｜列斯聯求保命必攻紐卡素

英超護級戰季尾同樣緊湊，明晚早場先上演「頭尾大戰」，深陷下游的列斯聯，返主場迎戰「三哥」紐卡素，已屆非勝不可的關鍵時刻。

「大Sam」艾拿戴斯臨危受命，列斯聯上仗1比2僅負曼城，當然對手心繫歐聯，列斯聯表現其實未有明顯突破，累計近6戰只得1分，現時35戰得30分，由於另外兩支護級分子愛華頓及諾定咸森林，上輪各在瘋狂入球騷中齊取3分，令列斯聯跌落尾二，比在安全區尾四的愛華頓少2分，但列斯聯餘下3戰還包括作客韋斯咸及主場對熱刺，要連續兩屆保住英超席位，大Sam任務艱巨。

大Sam曾在2007/08年帶領紐卡素半季後被炒，如今對方已搖身變成前四強隊，極難應付；料大Sam今仗除續棄「一號龍」梅斯利亞，以羅布斯把關，上仗後備出場破蛋的首席射手洛迪高，或跟班福特合組雙箭頭，在艾蘭路加強火力搶3分。對手紐卡素上仗主場鬥「二哥」阿仙奴吞兩蛋，雖敗但表現不俗；在歐聯席位未穩到手下，該隊恃近5場客場4勝1負共入13球的進取踢法，加上滿腔怒火必不放過列斯聯。