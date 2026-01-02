英超｜一哥乘勇南下 阿仙奴拔「茅」格

「兵工廠」阿仙奴剛戰勇挫「長勝軍」阿士東維拉後，新一年會先在明晚英超作客出擊，鬥近況低迷的般尼茅夫；客軍人強馬壯，加上鋒線難得夫添，頂料可盡情發炮，客勝穩開，繼續聯賽榜領先優勢。(球賽編號FB1744，1月4日01:30開賽) 上仗主場迎戰賽前11連勝的阿士東維拉，阿仙奴跟對手上半場互有入球機會，但未佔上風；下半場早段藉對手主力中場阿馬度奧拿拿傷出，其前場壓逼踢法即奏效，並由中堅加比爾馬加希斯、中場蘇比文迪、翼鋒李安度杜沙特及後備箭頭加比爾捷西斯各入一球，主場4比1大炒爭標勁敵，士氣在沸點。

更值得欣慰是缺少膝傷的中場主力迪格蘭賴斯下，兵工廠發揮平均，三線球員在該仗皆有士哥；其中加比爾捷西斯後備入場不足1分鐘即建功，大傷後漸復勇態，而另一長期「十字兵」、德國箭頭夏維斯已可坐在後備席，兵工廠現時前線精兵鼎盛，勢成下半季爭標重要籌碼。

阿迪達有兵變陣應付快車 為打破「亞軍奴」的魔咒，兵工廠主帥阿迪達今場領軍南下不會掉以輕心，預計近期少出的伊比爾治伊斯、加比爾馬天尼利及馬度基，隨時輪換升正，保持飛快的進攻速度，求吐上季英超兩循環被般茅雙殺的烏氣。