英超｜不再輕敵 曼城勢炒列斯聯

剛在主帥哥迪奧拿(Guardiola)歐聯領軍百戰吃悶棍的「藍月」曼城，收拾心情又要在明天返回英超追分爭霸；可幸續在伊蒂哈德主場迎戰實力及士氣一般的列斯聯，今場回復強陣出擊，有力大炒對手終止跌勢。(球賽編號FB0304，11月29日23:00開賽)

上輪英超作客不敵紐卡素，尚可歸咎對手踢得更出色；但哥帥周中歐聯主場鬥利華古遜，居然大膽為正選陣容作出10個調動，包括收起「入球機器」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，由埃及人奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)掛帥；結果半場落後下，才急忙先換入菲爾科頓(Phil Foden)及謝利美杜古(Jeremy Doku)，之後再讓夏蘭特登場，最終顆粒無收爆大冷吞兩蛋，哥帥歐聯百戰領軍自招其辱。