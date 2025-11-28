英超｜不再輕敵 曼城勢炒列斯聯

剛在主帥哥迪奧拿(Guardiola)歐聯領軍百戰吃悶棍的「藍月」曼城，收拾心情又要在明天返回英超追分爭霸；可幸續在伊蒂哈德主場迎戰實力及士氣一般的列斯聯，今場回復強陣出擊，有力大炒對手終止跌勢。(球賽編號FB0304，11月29日23:00開賽)
上輪英超作客不敵紐卡素，尚可歸咎對手踢得更出色；但哥帥周中歐聯主場鬥利華古遜，居然大膽為正選陣容作出10個調動，包括收起「入球機器」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，由埃及人奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)掛帥；結果半場落後下，才急忙先換入菲爾科頓(Phil Foden)及謝利美杜古(Jeremy Doku)，之後再讓夏蘭特登場，最終顆粒無收爆大冷吞兩蛋，哥帥歐聯百戰領軍自招其辱。
哥帥賽後對自己作出賭博性大變陣失守，願負全責，球隊並錄得自季初英超連敗以來，再度連敗；由於周日才上演車路士迎擊阿仙奴的英超榜首戰，排第3的藍月今場沒有再留力藉口，必傾全力剿滅夏蘭特父親在球員時代效力的列斯聯，以在分數上先追貼前領將要交手兩隊。
列斯聯主帥壓力大
對手列斯聯回升英超，季初一輪虛火後已露底，上仗主場1比2反負阿士東維拉後，累計近6場聯賽1勝5負，場場敗仗起碼失2球。該場比賽中更有球迷衝到場邊指點主帥法基(Farke)換人調動，場面相當尷尬。列斯聯已跌入降班區的尾三位置，法基在隊內領導能力一向備受質疑，一對升班功臣中堅祖朗頓(Joe Rodon)及柏斯高史杜爾克(Pascal Struijk)級數一般，今場勢難阻擋英超射手夏蘭特連珠炮發。
藍月主場已寫下英超5連勝，當中最少淨勝2球，近4次對戰列斯聯亦全勝，已集有利條件於一身，今場大勝可期。