英超｜主場無敵開季7連勝 維拉有力破「兵」魔咒

主場勁爆，招呼一哥！剛擊退三冠王曼城的阿士東維拉，香港時間周六深夜的英超尾場，續要迎戰另一爭標分子阿仙奴；以維拉強大的主場威力，今場無懼守力露出缺口的「一哥」阿仙奴上前挑戰。主隊有力打破近年對賽全敗魔咒，今場坐和望贏。(球賽編號FB9395，12月10日01:30開賽)

曾經在阿仙奴領軍的西班牙名帥艾馬利，自去季季中重返英超，執教阿士東維拉後，這支中部大會勢頭一路向上，上屆英超以第7名取得歐協聯入場卷；今屆無懼兼顧兩大戰線，表現扶搖直上，剛戰主場更氣走勁旅曼城，氣勢升至頂點。穩健的防守是上仗致勝關鍵，成功壓制藍月全場只有2次射門。一對中堅迪亞高卡路士及柏奧托利斯，連同前阿仙奴門將達米安馬天尼斯，穩如鐵塔。