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波經
2023-12-08 04:29:59
日報

英超｜主場無敵開季7連勝 維拉有力破「兵」魔咒

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阿士東維拉

阿士東維拉今季主場取分力強，有力阻止阿仙奴。

主場勁爆，招呼一哥！剛擊退三冠王曼城的阿士東維拉，香港時間周六深夜的英超尾場，續要迎戰另一爭標分子阿仙奴；以維拉強大的主場威力，今場無懼守力露出缺口的「一哥」阿仙奴上前挑戰。主隊有力打破近年對賽全敗魔咒，今場坐和望贏。(球賽編號FB9395，12月10日01:30開賽)

曾經在阿仙奴領軍的西班牙名帥艾馬利，自去季季中重返英超，執教阿士東維拉後，這支中部大會勢頭一路向上，上屆英超以第7名取得歐協聯入場卷；今屆無懼兼顧兩大戰線，表現扶搖直上，剛戰主場更氣走勁旅曼城，氣勢升至頂點。穩健的防守是上仗致勝關鍵，成功壓制藍月全場只有2次射門。一對中堅迪亞高卡路士及柏奧托利斯，連同前阿仙奴門將達米安馬天尼斯，穩如鐵塔。

阿士東維拉

阿士東維拉今季主場取分力強，有力阻止阿仙奴。

維拉屈堅斯當旺

維拉進攻方面，奧尼屈堅斯射術了得，今屆英超已入8球、上仗奠勝的翼鋒里安拜尼表現搶鏡，以及中場重心約翰麥甘尼後上威脅大。球隊今季英超地頭7戰全勝，入24球失5球，榮登主場王外，躋身英超三甲；上屆主場對賽，兩度領先終負阿仙奴2比4一戰，各人記憶猶新，累計近4次英超對賽全敗。如今鋼門、名帥再遇只暫時領先他們4分的兵工廠，已變得更強大，必試圖打破對賽魔咒，進一步挑戰聯賽高位。

阿仙奴上仗英超作客4比3險勝盧頓，主因是門將大衛拉耶表現不濟；幸好幾名攻擊球員都交出好表現，射手加比爾捷西斯及加比爾馬天尼利取得士哥之餘，另一之前廣受批評的鋒將夏維斯，在前線漸生威力。

阿仙奴

阿仙奴陣容未算完整，防線不時出現失誤。

阿仙奴

阿仙奴陣容未算完整，防線不時出現失誤。

阿仙奴

阿仙奴陣容未算完整，防線不時出現失誤。

阿仙奴

阿仙奴陣容未算完整，防線不時出現失誤。

阿仙奴左閘現漏洞

兵工廠各項賽事已寫下6連勝，鋒力當然有保證。但隱憂是防守未算穩健，作客所有賽事計，近7戰只錄得3勝，富安健洋小腿受傷續要缺陣下，球隊左閘不論用上仗的積及基奧柯，或攻強於守的辛真高，都不太可靠；加上門將一環出現信心危機，今場在主帥阿迪達停賽，只能在觀眾席睇波下，面對氣勢澎湃的主隊，兵工廠不值熱捧。

英超
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