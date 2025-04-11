英超｜主將續約在望 利物浦扑「鎚」求反彈

據英國網站BBC報道，利物浦兩大主將接近完成續約的協議；在大好消息的沖喜下，球隊周日晚在英超迎戰中下游的「鎚仔幫」韋斯咸，應不會重蹈上輪受挫另一倫敦球會的覆轍，主勝可熱捧。(球賽編號FB0246，4月13日21:00開賽)

BBC周三報道，暫時在英超射手榜排首位的埃及名將穆罕默德沙拿，跟會方續約成事機會相當樂觀；這位紅軍猛將今季各大賽事己入32球；加上另一今季約滿的荷蘭中堅華基爾雲迪積克早前被問及續約時說：「對，進展中。」預計除右閘阿諾山大阿諾特準備以自由身，來季過檔皇家馬德里外，另外兩大將會繼續為紅軍打拚。