英超｜主將續約在望 利物浦扑「鎚」求反彈

據英國網站BBC報道，利物浦兩大主將接近完成續約的協議；在大好消息的沖喜下，球隊周日晚在英超迎戰中下游的「鎚仔幫」韋斯咸，應不會重蹈上輪受挫另一倫敦球會的覆轍，主勝可熱捧。(球賽編號FB0246，4月13日21:00開賽)
BBC周三報道，暫時在英超射手榜排首位的埃及名將穆罕默德沙拿，跟會方續約成事機會相當樂觀；這位紅軍猛將今季各大賽事己入32球；加上另一今季約滿的荷蘭中堅華基爾雲迪積克早前被問及續約時說：「對，進展中。」預計除右閘阿諾山大阿諾特準備以自由身，來季過檔皇家馬德里外，另外兩大將會繼續為紅軍打拚。
主帥史諾可全力投入餘下7場聯賽；球隊上仗在幾位守將輪流「派膠」下，2比3敗走富咸，結束自從去年9月中起，保持26場聯賽不敗走勢。但由於「二哥」阿仙奴心繫歐聯，同一輪作客亦被愛華頓逼和失分；令紅軍在榜首仍有11分優勢，意味餘下7場勝出其4場，可重奪失落4季的英超。
紅軍計近5場英超主場全勝，就算門將艾利臣比加仍因早前撞傷，上陣仍成疑；但一眾鋒將包括沙拿仍可任由史諾調配，遇上不愁護級壓力的韋斯咸，今場勝望高唱。
「鎚仔幫」由樸達中途接掌帥印後，表現持續反覆，連同上仗主場被般尼茅夫逼和2比2，近4戰只搶得2分排尾五，但仍領先尾三的葉士域治多達15分，護級壓力不大。再者，計近7季聯賽作客對戰，鎚仔全敗，今場凶多吉少。
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