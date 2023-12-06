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波經
2023-12-06 04:29:53
日報

英超｜低迷曼聯主場難擋車路士

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曼聯

曼聯眾將信心及士氣不在最高點。

英超本周中快車最矚目，應是今晚香港時間深夜上演的「紅藍」大戰。「紅魔」曼聯上輪聯賽出訪紐卡素，全程捱打，演出差劣；相反「藍戰士」車路士在10人應戰下，仍可打敗白禮頓，球隊戰意高昂，火力十足。足智彩開出「讓球」，作客奧脫福的車路士讓[0/0.5]球，照捧客勝！(球賽編號FB9268，12月7日04:15開賽)

曼聯早前曾在英超3連勝兼不失球，但對手只屬富咸、盧頓與愛華頓，贏波只恰如其份。近期，紅魔演出卻又再走樣，從歐聯被加拉塔沙雷逼和3比3，到上仗英超1球不敵殘陣的紐卡素而回，均見球員的狀態、鬥心與隊內士氣處低位，主帥「坦克」滕哈格據報已失去部分更衣室的控制權，地位不穩。

曼聯

曼聯眾將信心及士氣不在最高點。

拉舒福特馬迪爾低迷

其中射手拉舒福特鬥心散漫兼長期缺態，而前鋒安東尼馬迪爾與中堅華拉尼，均曾傳出與「坦克」鬧不和。紅魔計近5輪主場聯賽只得2勝3負，火力尤其平庸。球隊正值多事之秋，今戰主場要硬撼另一傳統Big Six的車路士，紅魔要保不敗的難度亦不少。

車路士

車路士去仗驚險全取三分，今場作客曼聯能否延續勝果？

車路士

今季大改革的車路士，季內曾大破熱刺，亦令曼城、阿仙奴及利物浦失分，主帥普捷天奴鬥強隊有一定心得。藍戰士上輪聯賽未完半場已有中場干拿加歷查被逐，但最終仍以3比2力克白禮頓，士氣提升不少；天價中場安素費南迪斯，該仗首次在英超入波便梅開二度，腳風轉順，球隊火力急升，近4仗聯賽共入12球。門將羅拔山齊士表現神勇，對比近期又接連失準的曼聯門將奧拿拿，車路士三線球員的演出較令人安心，就算今晚成熱門一方，仍值支持。

維拉主場全勝迎曼城

同晚另一場矚目大戰，阿士東維拉迎戰曼城。維拉是今季英超其中一支主場王，聯賽主場6戰全勝勁入23球只失5球；其中上輪聯賽鬥般尼茅夫，取得1入波1助攻的射手奧尼屈堅斯，今季已交出8入波6助攻，狀態持續大勇。

對手聯賽3連和的曼城，今場尚有一對中場大將洛迪卡斯簡迪與基亞利殊，累積足夠黃牌需要自動停賽。過往洛迪卡斯簡迪一旦缺陣，曼城表現隨即大打折扣；今戰尚要作客硬撼大勇的維拉，曼城不值熱捧！(球賽編號FB9274，12月7日04:15開賽)

英超
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