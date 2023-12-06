英超｜低迷曼聯主場難擋車路士

英超本周中快車最矚目，應是今晚香港時間深夜上演的「紅藍」大戰。「紅魔」曼聯上輪聯賽出訪紐卡素，全程捱打，演出差劣；相反「藍戰士」車路士在10人應戰下，仍可打敗白禮頓，球隊戰意高昂，火力十足。足智彩開出「讓球」，作客奧脫福的車路士讓[0/0.5]球，照捧客勝！(球賽編號FB9268，12月7日04:15開賽) 曼聯早前曾在英超3連勝兼不失球，但對手只屬富咸、盧頓與愛華頓，贏波只恰如其份。近期，紅魔演出卻又再走樣，從歐聯被加拉塔沙雷逼和3比3，到上仗英超1球不敵殘陣的紐卡素而回，均見球員的狀態、鬥心與隊內士氣處低位，主帥「坦克」滕哈格據報已失去部分更衣室的控制權，地位不穩。

拉舒福特馬迪爾低迷 其中射手拉舒福特鬥心散漫兼長期缺態，而前鋒安東尼馬迪爾與中堅華拉尼，均曾傳出與「坦克」鬧不和。紅魔計近5輪主場聯賽只得2勝3負，火力尤其平庸。球隊正值多事之秋，今戰主場要硬撼另一傳統Big Six的車路士，紅魔要保不敗的難度亦不少。