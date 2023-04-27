英超｜修咸頓惡鬥般茅 愛華頓挑紐卡素

英超爭四激烈，今晚亦會上演南部打吡兼護級大戰，由包尾的修咸頓迎戰般尼茅夫(28/04 02:45)，激戰可期。

修咸頓雖然包尾兼已7場不勝，但上仗作客阿仙奴一度領先3比1，惜尾段被逼和3比3，但表現獲好評。其中，開波廿多秒妙射破門，之後交出助攻及護空門的阿根廷年輕好手艾卡拿斯，料今仗再負重任。修咸頓32戰得24分，落後尾四的李斯特城5分，但少賽1場，護級未絕望；而今年2月接任領隊的些拿斯，早前坦言餘下每場都要爭取入球及贏波。隊中翼衛美蘭尼爾斯上仗因借用條例無法上陣，今場可復出；除寄望艾卡拿斯繼續踢出彩虹外，老將禾確特亦近況佳，加上近3次英超全勝般尼茅夫，勢添贏波信心。