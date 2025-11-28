英超｜倫敦打吡榜首戰 車仔有「細」無懼「兵」襲

兩支近期英超最強勢球隊，車路士及阿仙奴周日將演倫敦打吡兼榜首戰。「兵工廠」阿仙奴勢如破竹，兩大戰線領導群雄；但今場佔地利的車路士，坐擁中場南美雙星，攻守平衡，加上休息時間較長，有力一戰。足智彩入球中位數[3.5]球，預計勝負只是一球上落，入球博「細」盤。(球賽編號FB0384，12月1日0:30開賽)

倫敦雙雄周中分別在歐聯主場打敗歐洲強敵，為今場打吡戰造勢。暫時在聯賽榜落後阿仙奴6分的車路士，以3比0氣走巴塞隆拿，取勝過程遠比估計輕鬆，原因是對手未完半場已少踢1人。球隊雖然仍缺少王牌射手高爾彭馬(Cole Palmer)壓陣，但主帥馬利斯卡(Maresca)獲箭頭李安戴納(Liam Delap)傷愈回歸，翼鋒阿歷真拿加拿祖(Alejandro Garnacho)及艾斯迪華奧(Estevao)漸融入進攻體系後，戰績持續上升，近6戰5勝1和；主場同樣硬淨，計近6場主場5勝只失4球，今場有力阻擋「兵」襲。

