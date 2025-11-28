英超｜倫敦打吡榜首戰 車仔有「細」無懼「兵」襲

兩支近期英超最強勢球隊，車路士及阿仙奴周日將演倫敦打吡兼榜首戰。「兵工廠」阿仙奴勢如破竹，兩大戰線領導群雄；但今場佔地利的車路士，坐擁中場南美雙星，攻守平衡，加上休息時間較長，有力一戰。足智彩入球中位數[3.5]球，預計勝負只是一球上落，入球博「細」盤。(球賽編號FB0384，12月1日0:30開賽)
倫敦雙雄周中分別在歐聯主場打敗歐洲強敵，為今場打吡戰造勢。暫時在聯賽榜落後阿仙奴6分的車路士，以3比0氣走巴塞隆拿，取勝過程遠比估計輕鬆，原因是對手未完半場已少踢1人。球隊雖然仍缺少王牌射手高爾彭馬(Cole Palmer)壓陣，但主帥馬利斯卡(Maresca)獲箭頭李安戴納(Liam Delap)傷愈回歸，翼鋒阿歷真拿加拿祖(Alejandro Garnacho)及艾斯迪華奧(Estevao)漸融入進攻體系後，戰績持續上升，近6戰5勝1和；主場同樣硬淨，計近6場主場5勝只失4球，今場有力阻擋「兵」襲。
車路士阿仙奴搶中場
球隊爭勝原動力，組建於兩大南美中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)及摩西斯卡些度(Moises Caicedo)，令4人防線前先有強而有力的屏障保護；其中摩西斯卡斯跟今場對手迪格蘭賴斯(Declan Rice)，被譽為歐洲聯賽兩大最強中場中猛將，終於正面對決令人期待。
車路士近屆成績不及阿仙奴，但對上兩屆聯賽主場對賽皆保住不敗，包括上季1比1逼和對手；球隊上仗打敗巴塞耗力不多外，更比阿仙奴多休息一天，今場必以體力化全場緊逼對手，有力一戰。
阿仙奴防守出色
阿仙奴氣勢更盛，接連在主場勝出北倫敦打吡擊潰熱刺，以及打破德國班霸拜仁兼破對手今屆不敗身，兩大戰績排榜首。大軍雖然兵源雄厚，但部分主力包括中堅威廉沙列巴(William Saliba)、迪格蘭賴斯及串演箭頭的米基爾馬連奴(Mikel Merino)差不多場場上陣打硬仗。球隊計近7場作客錄得6勝1和只失3球，客場踢法會較為保守，今場當然仍可穩中求勝，但先取入球「細」盤較安心。