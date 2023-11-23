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波經
2023-11-23 04:30:10
日報

英超｜兵殘兼有後顧 紐卡素難擋車路士

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英超｜兵殘兼有後顧 紐卡素難擋車路士

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紐卡素陣中多傷疲。

近期接連與熱刺、曼城駁火的車路士，香港時間周六晚上，將回英超戰場出訪傷兵滿營的紐卡素。車路士單計作客已連贏3場，士氣正盛，今輪出訪半隊主力養傷，兼有歐聯後顧的紐卡素；足智彩開出讓球平手盤，車路士客勝早捧！(球賽編號FB8505，11月25日23:00開賽)

經過多月磨合期，由普捷天奴(Mauricio Pochettino)打造的全新藍戰士，開始成形；近期球隊已接連在英超客場擊敗富咸、般尼與熱刺，3戰轟入10球，說服力十足。更亮麗是「藍戰士」上輪主場硬撼曼城，永不言敗，終憑倒戈的高爾彭馬，在補時階段射入12碼，逼和對手4比4，新「車」終見威力。客軍今場續以近2輪共轟入4球的射手尼高拉斯積遜，配合毋須出戰國際賽的史達寧攻堅；加上無歐戰後顧，預期又可展現近期相當高效的前場迫搶，令對手疲於奔命。

紐卡素般奴祖連頓 欠時間回氣

對手紐卡素，國際賽前接連吞多蒙特與般尼茅夫兩蛋，本身已有哥林威爾遜、阿歷山大伊沙克、哈維班尼斯等進攻好手養傷，辛度東拿利亦長期停賽；而國際賽期間更有快馬米基爾阿米朗、助攻王捷比亞退隊，傷兵問題極為嚴重。陣中2名巴西中場大將祖連頓與般奴古馬雷斯，香港時間周三早上才與阿根廷激戰，短短幾日便要回歸英超戰場，硬撼人強馬壯的車路士，紐記中場搶截能力恐被比下去。

再者，下周中歐聯新一輪又會展開，已跌落小組包尾的紐卡素，將要出訪巴黎聖日耳門。相比之下，無需兼顧歐戰的車路士，今場值博率更高！

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