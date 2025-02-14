英超｜冇鋒阿仙奴「細」捕「狐狸」

藉空檔赴杜拜特訓的阿仙奴，卻再受沉重打擊；唯一箭頭夏維斯操練中嚴重拉傷腿筋，提早收咧。球隊前線兵荒嚴峻，明晚英超早場作客護級心切的「狐狸」李斯特城；相信兵工廠要靠死球優勢及中場控制力主導爭勝，「入球」細盤比客勝好分，值博率高。(球賽編號FB7537，2月15日20:30開賽)
「兵工廠」在國內兩盃出局後，如去年一樣往杜拜短期集宿，以讓主力回氣，準備迎接季尾連場大戰，望破近年冇盃宿命。可惜前線原本已缺人下，連助攻助守、覆蓋面廣的德國箭頭夏維斯亦要進入長期傷兵營；加上兩大快翼布卡約沙卡、加比爾馬天尼利下月才能復出下，前線暫僅餘3位翼鋒李安度杜沙特、英格蘭的史達寧及新星尼華尼利支撐。
球隊返回英超作客下游分子李斯特城，牌面仍然佔優；一如早前聯賽作客少踢1人下，仍能靠後備出場的守將卡拉科尼入波，1比0險勝另一弱旅狼隊，已是明證。主帥阿迪達會用李安度杜沙特作「偽9號」或將中場米基爾美連奴推前打箭頭，不必深究；但球隊防守鐵三角門將大衛拉耶、威廉沙列巴及加比爾馬加希斯，一直是爭勝基石，加上榜首利物浦剛戰失分，必燃起阿仙奴今場爭勝決心，仍可穩中求勝。
雲佬近4場英超全敗
「狐狸」由雲尼斯達羅走馬上任後，極速走過蜜月期，聯賽近9戰8敗排尾三；其中近4戰聯賽主場全敗一球不入，已連續3場聯賽主場輸0比2。「李城之寶」占美華迪近8場聯賽只入1球，只能偶有佳作，其餘前鋒包括佐敦阿休及達卡實力更不足；可幸一號門將靴文臣已傷愈，遇上「冇鋒」阿仙奴，預期主隊囤重兵防守以不敗為目標，且看主隊久守能否不多失，今場入球料不會多。相關連結：香港賽馬會網頁