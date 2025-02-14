英超｜冇鋒阿仙奴「細」捕「狐狸」

藉空檔赴杜拜特訓的阿仙奴，卻再受沉重打擊；唯一箭頭夏維斯操練中嚴重拉傷腿筋，提早收咧。球隊前線兵荒嚴峻，明晚英超早場作客護級心切的「狐狸」李斯特城；相信兵工廠要靠死球優勢及中場控制力主導爭勝，「入球」細盤比客勝好分，值博率高。(球賽編號FB7537，2月15日20:30開賽)

「兵工廠」在國內兩盃出局後，如去年一樣往杜拜短期集宿，以讓主力回氣，準備迎接季尾連場大戰，望破近年冇盃宿命。可惜前線原本已缺人下，連助攻助守、覆蓋面廣的德國箭頭夏維斯亦要進入長期傷兵營；加上兩大快翼布卡約沙卡、加比爾馬天尼利下月才能復出下，前線暫僅餘3位翼鋒李安度杜沙特、英格蘭的史達寧及新星尼華尼利支撐。