英超｜再易帥熱刺迎擊曼聯爭前四

歷劫過後，急欲振作！熱刺上仗聯賽被爭前四對手之一的紐卡素大炒後，再炒領隊，賴恩美臣則走馬上任成暫代領隊，而大軍隨即又要打「爭四」大戰，在香港時間今晚深夜迎擊暫排第4的曼聯(28/04 03:15)，為來屆歐聯席位掙扎，若頹勢持續，甚至歐洲賽亦不保。



熱刺辭退干地，由其助手史迪連尼領軍不足一個月，期間聯賽1勝1和2負；但上仗對紐卡素慘負1比6，錄連勝兼共失9球，是該隊自2003年以來連續2仗聯賽總失球最多一次。原本執教至季尾史迪連尼賽後承認轉踢「4-4-2」犯錯，其後主席利維解僱，31歲的一隊教練賴恩美臣頂上至季尾。美臣曾在兩季前的季尾，接替被炒的摩連奴當「替工」，領軍最後6戰英超勝出其中4場。熱刺全體球員今戰賽前，向上仗北上捧場的擁躉致歉，更為他們購買的波飛「回水」。

傳曼聯重金挖哈利卡尼 熱刺本屆碰巧又是餘下6場英超，但暫落後第4的曼聯6分及多踢2場，對上4次英超跟曼聯交手又錄得全敗，加上阿士東維拉、利物浦及白禮頓來勢洶洶，熱刺要保住歐洲賽席位未能樂觀。陣容上，傳聞被曼聯重金挖角的熱刺王牌前鋒哈利卡尼仍會掛帥，至於上仗半場疑似傷出、又傳「曾拒踢」的隊長門將洛里斯上陣成疑，費沙科士打隨時擔正。