英超｜再開戰！森林無懼車襲

開季後易帥、愈踢愈差的諾定咸森林，國際賽後率先登場，在周六英超早場迎戰傷兵不少、國腳勞累的車路士，將是搶分博反彈大好時機，主隊值得冷吼。(球賽編號FB7620，10月18日19:30開賽)

森林季初大亂，因大軍買人意見不合，班主辭退功勳主帥紐奴，改聘前熱刺主帥普斯迪高路；但後者上任後7戰2和5負，球隊在歐霸2戰不勝，聯賽已跌落下游。國際賽期間熱傳希臘班主隨搵愛華頓前主帥達治(Dyche)接掌帥印。

普斯迪高路聞魷魚香

森林其實陣容不弱，門將沙斯、尼高拉米連高域、三獅中場新星艾利洛安達臣、翼鋒丹尼度爾及柱躉箭頭基斯活特，今場可作搶分重心。森林安排在國際賽頭場踢英超主場，已是大利條件終止近5場聯賽僅得1分劣勢。