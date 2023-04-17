英超｜利物浦強鋒求挫護級列斯聯 爭歐戰席位

力爭重上前列打歐戰！「紅軍」利物浦上仗未能反勝「一哥」阿仙奴，有點不值，本輪英超尾場、今晚香港時間深夜作客護級分子列斯聯(18/04 03:00)，不但力求贏波爭取來屆出戰歐洲賽，更要避免錄得波士高普上任多年來，最差勁的紅軍走勢。
利物浦目前英超只排第8，跟前領分子在積分上有一大段差距外；暫列6、7的「奇兵」阿士東維拉及白禮頓，更愈戰愈勇，紅軍要後上不容有失。紅軍左閘森美卡斯賽前說：「我們每一場波都要戰鬥，逐場去贏，想達成某些目標，要贏盡餘下9場比賽……所有球員都希望下屆踢歐洲賽，如能維持像上仗下半場的良好士氣及慾望，我們可全勝餘下比賽。」
紅軍中場主力堤亞高艾簡達拿，上仗久休2個月後後備出場，因膝傷休戰半年的葡萄牙翼鋒路易斯戴亞斯，據報今場可列後備。但該會自從在上月初7比0大炒曼聯後，未能維持，若今夜再無法贏波，將是高普自2015年上任以來，紅軍首次錄得6戰不勝。可是計近4戰英超作客不勝更只入1球的紅軍，今戰在艾蘭路球場面對護級心切的列斯聯，「海鮮波」會否發作，繼首循環被對手「雙殺」，令紅迷非常擔心。
列斯聯近3仗失10球
列斯聯上仗經歷今屆最大聯賽敗仗，主場在領先下，被易帥後「大變身」的水晶宮反勝5比1；但多得多支護級分子剛戰相繼失分，仍避免跌回降班區。但自2月由查維加西亞接掌帥印下，列斯聯表現跟紅軍一樣反覆，入得失更多，計近3仗已失10球，今場面對利物浦強鋒進襲，雙中堅柏斯高史杜爾克及羅賓高治考驗更大。
不過，列斯聯其實火力不俗，近5仗平均每場入2球，上仗僅後備出場的意大利年輕翼鋒韋費特干洛圖，今場有機會跟積夏里遜負責側擊，支援班福特或洛迪高攻堅，跟紅軍鬥攻，或是今場搶分護級的生機。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)