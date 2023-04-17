英超｜利物浦強鋒求挫護級列斯聯 爭歐戰席位

力爭重上前列打歐戰！「紅軍」利物浦上仗未能反勝「一哥」阿仙奴，有點不值，本輪英超尾場、今晚香港時間深夜作客護級分子列斯聯(18/04 03:00)，不但力求贏波爭取來屆出戰歐洲賽，更要避免錄得波士高普上任多年來，最差勁的紅軍走勢。

利物浦目前英超只排第8，跟前領分子在積分上有一大段差距外；暫列6、7的「奇兵」阿士東維拉及白禮頓，更愈戰愈勇，紅軍要後上不容有失。紅軍左閘森美卡斯賽前說：「我們每一場波都要戰鬥，逐場去贏，想達成某些目標，要贏盡餘下9場比賽……所有球員都希望下屆踢歐洲賽，如能維持像上仗下半場的良好士氣及慾望，我們可全勝餘下比賽。」

紅軍中場主力堤亞高艾簡達拿，上仗久休2個月後後備出場，因膝傷休戰半年的葡萄牙翼鋒路易斯戴亞斯，據報今場可列後備。但該會自從在上月初7比0大炒曼聯後，未能維持，若今夜再無法贏波，將是高普自2015年上任以來，紅軍首次錄得6戰不勝。可是計近4戰英超作客不勝更只入1球的紅軍，今戰在艾蘭路球場面對護級心切的列斯聯，「海鮮波」會否發作，繼首循環被對手「雙殺」，令紅迷非常擔心。

