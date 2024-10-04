英超｜利物浦鋒勇勢搗水晶宮

開季以來打勝仗極多的利物浦，今輪英超打頭陣，作客開季聯賽不勝的水晶宮；榜首紅軍恃眾鋒態勇，有力延續各項賽事6連勝，必博客勝。(球賽編號FB1726，10月5日19:30開賽)
紅軍自從上月中作客0比1不敵諾定咸森林後，之後各項賽事已寫下5連勝，包括剛戰歐聯憑王牌前鋒穆罕默德沙拿，1入球1助攻，2比0擊敗戰力不弱的博洛尼亞；今屆除上場敗仗外，利物浦場場最少入2球。埃及人沙拿及哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯，貴為主帥史諾重心之選外，達雲紐尼斯、加普及迪亞高祖達又可輪流選用。紅軍攻力之強，令不少球隊羨慕。
或者是開季以來所遇對手偏弱，球隊失球亦少；最大驚喜是荷蘭中場賴恩格雲貝治，上季不太受高普重用，反而在同胞主帥麾下成重心，早前連續兩仗成為全場最佳，上仗歐聯又在前場炮製18次傳送，傳球成功率逾九成，助攻助守頭槌瓣瓣掂。史諾領軍以來9戰8勝，成為紅軍歷來最佳開局領隊，去年由拜仁轉會的格雲貝治，功勞不少。
相反水晶宮今夏被撬走「前後」重心球員，重新組軍後，開局不順，6戰不勝只得3分入5球；上仗更領先下被原本勢頭更弱的愛華頓反勝，士氣進一步受挫。
水晶宮新帥仍在摸索
上季中接任兵符的主帥加士拿，重金簽下阿仙奴箭頭尼基迪亞，並在新陣式「3-4-3」中安排此子踢非擅長的攻中位置，跟伊比爾治伊斯輔助箭頭桑馬迪達，明顯未見威力。另外主帥愛將鎌田大地由攻中變防中，亦有待適應；球隊攻力不順，是今屆聯賽未開勝門主因，明晚遇上攻守俱備的紅軍，開齋也未是時候。相關連結：香港賽馬會網頁