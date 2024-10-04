英超｜利物浦鋒勇勢搗水晶宮

開季以來打勝仗極多的利物浦，今輪英超打頭陣，作客開季聯賽不勝的水晶宮；榜首紅軍恃眾鋒態勇，有力延續各項賽事6連勝，必博客勝。(球賽編號FB1726，10月5日19:30開賽)

紅軍自從上月中作客0比1不敵諾定咸森林後，之後各項賽事已寫下5連勝，包括剛戰歐聯憑王牌前鋒穆罕默德沙拿，1入球1助攻，2比0擊敗戰力不弱的博洛尼亞；今屆除上場敗仗外，利物浦場場最少入2球。埃及人沙拿及哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯，貴為主帥史諾重心之選外，達雲紐尼斯、加普及迪亞高祖達又可輪流選用。紅軍攻力之強，令不少球隊羨慕。