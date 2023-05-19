英超｜利物浦鬥維拉 望8連勝主場歡送4功臣

爭8連勝，歡送功臣！「紅軍」利物浦明晚香港時間(20/05 22:00)主場迎戰阿士東維拉，不但要繼續贏波爭取下季歐聯席位，更會在今屆主場謝幕戰，於晏菲路球場歡送季後離隊的4名球隊奪標功臣，別具意義，勢必搶攻仍有機會下季踢歐洲賽的維拉！
利物浦賽前在官網宣布，前鋒羅拔圖法明奴、翼鋒阿歷士張伯倫、中場拿比基達及占士米拿，季後約滿離隊；4人全是領隊高普在2019年連奪歐聯、歐超盃、世冠盃及之後2019/2020年一嘗30年夙願，稱王英超的功臣，明晚鬥維拉，晏菲路球場將有特別儀式歡送4位功勳球員。
紅軍目前英超排第5，落後第3、4位的紐卡素及曼聯1分，並多賽1場，餘下兩仗誓必搶3分，以博取來屆連續第7次出戰歐聯的機會。星級戰將穆罕默德沙拿上仗作客交出3次助攻，紅軍3比0大炒主場的李斯特城，沙拿在主場亦已保持連續9場英超入波的球會紀錄，加上季尾回勇的阿歷山大阿諾特，二人必是今場爭勝焦點。
對手阿士東維拉上仗贏波兼「擊沉」熱刺的「前四夢」，暫排第8，仍有望自2010/11年後再闖歐戰。自主帥艾馬利上任後，球隊23場英超取得14勝，平均得1.96分，計今屆最少執教10場英超的領隊計算，排名第3，僅次於哥迪奧拿(2.41分)及阿迪達(2.31分)。首席射手奧尼屈堅斯近5仗未有士哥，但他歷來英超鬥利物浦已入5球，今場料跟貝安迪亞合力攻堅。艾馬利賽前稱：「若主場鬥白禮頓(28日本季煞科戰)，仍有機會爭踢歐洲賽，就是我的夢想。」
曼聯「保前四」南征「上岸」般尼茅夫
另一邊廂，「紅魔」曼聯同時間出場，南征已護級成功的般尼茅夫，難得周中沒有比賽，休息足夠，加上上仗打敗狼隊時因傷缺陣的首席前鋒拉舒福特已復操，今場必全力搶3分以保前四。