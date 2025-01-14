英超｜前列大戰 森林「細」擋利物浦

英足盃連日激戰後，英超緊接又要上演周中快車檔期，今晚重頭戲由現時最強黑馬諾定咸森林，主場迎戰「一哥」利物浦。雙方首循環交手，森林打破對手本屆聯賽不敗身；如今氣勢更盛，在地頭再戰料續打反擊偷雞，今場足智彩入球中位數[2.5/3]球，可博「細」盤。(球賽編號FB6130，1月15日04:00開賽)

諾定咸森林搖身變爭標分子，上仗英足盃半力出擊兩球輕取英冠盧頓，寫下7連勝佳績，是自1989年2月名帥白賴仁哥洛夫之後，球隊在頂級賽事最長連勝走勢(當時保持10連勝)。若今場能「雙殺」利物浦，更會追平他們在聯賽最佳的7連勝。森林目前比利物浦打多賽1場少6分排第3，上仗英足盃先收起3大進攻主將基斯活特，安東尼艾蘭加及基比斯韋特，後者甚至不入大軍名單；一號門將、比利時的施利斯今夜會重返正選，此子在今屆英超已10場不失球，比愛華頓的比克福特及阿仙奴的大衛拉耶多出2場，加上塞爾維亞中堅米倫高域一柱擎天，誓擋紅軍復仇。