英超｜前列大戰 森林「細」擋利物浦

英足盃連日激戰後，英超緊接又要上演周中快車檔期，今晚重頭戲由現時最強黑馬諾定咸森林，主場迎戰「一哥」利物浦。雙方首循環交手，森林打破對手本屆聯賽不敗身；如今氣勢更盛，在地頭再戰料續打反擊偷雞，今場足智彩入球中位數[2.5/3]球，可博「細」盤。(球賽編號FB6130，1月15日04:00開賽)
諾定咸森林搖身變爭標分子，上仗英足盃半力出擊兩球輕取英冠盧頓，寫下7連勝佳績，是自1989年2月名帥白賴仁哥洛夫之後，球隊在頂級賽事最長連勝走勢(當時保持10連勝)。若今場能「雙殺」利物浦，更會追平他們在聯賽最佳的7連勝。森林目前比利物浦打多賽1場少6分排第3，上仗英足盃先收起3大進攻主將基斯活特，安東尼艾蘭加及基比斯韋特，後者甚至不入大軍名單；一號門將、比利時的施利斯今夜會重返正選，此子在今屆英超已10場不失球，比愛華頓的比克福特及阿仙奴的大衛拉耶多出2場，加上塞爾維亞中堅米倫高域一柱擎天，誓擋紅軍復仇。
「一哥」利物浦首循環在主場被對手赫臣奧杜爾突襲得手，輸0比1兼被破今屆聯賽不敗身。球隊新年頭兩場不勝，幸上仗英足盃半力出擊4球大勝英乙艾克寧頓提振士氣。
沙拿養精蓄銳迎大戰
紅軍暫是英超本屆作客王，聯賽9戰作客7勝2和，今場除停賽的烏拉圭箭頭達雲紐尼斯、養傷的中堅祖高美斯，其餘可精銳盡出。暫在射手榜領先的穆罕默德沙拿，休息充足，今場會跟對手中鋒基斯活特鬥射術。
問題是上仗聯賽鬥曼聯錯漏百出的阿歷山大阿諾特，估計今場仍受領隊史諾重用，但必會是森林多位快馬攻擊的對象，預料紅軍作客亦會穩中求勝，今場勝負預計是一球上落。相關連結：香港賽馬會網頁