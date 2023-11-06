英超｜前帥倒戈冇面俾 熱刺大勇劏「車」格

倫敦打吡，「熱」爆劏車！本輪英超壓軸戰上演西北倫敦打吡，由熱刺在今晚香港時間深夜迎戰車路士。兩支傳統Big Six開季強弱差別大，預計大勇熱刺重遇前帥普捷天奴(Mauricio Pochettino)領車路士來訪，一樣冇面俾，誓要締英超5連勝，重上榜首！足智彩開出讓球盤熱刺讓[0/0.5]球，可博上盤(球賽編號FB7884，11月7日04:00開賽)。

熱刺今屆由新帥另一「普」，普斯迪高路(Ange Postecoglou)領軍，改踢箭頭的新隊長孫興民威力如昔，聯賽已攻入8球，配合新兵攻中占士麥迪臣(James Maddison)、新防中組合兩「比」柏比沙亞(Pape Sarr)及比蘇馬(Yves Bissouma)，年輕勇悍；加上新兵中堅雲迪尹(van de Ven)及門將古里莫納卡里奧(Guglielmo Vicario)都冇入錯貨。球隊頭10場聯賽取得26分，是自1960/61年以來，最佳戰績。

熱刺養精蓄銳

熱刺今屆毋須兼顧歐戰，陣容穩定，傷兵少；單計開季4戰主場聯賽全勝，場場入2球，曼聯及利物浦是當中的腳下敗將。這支北倫敦球會，今年2月曾在聯賽以2比0氣走車路士，終止之前8次聯賽對賽不勝的魔咒，成功轉勢。如今熱刺更大勇特勇，距離上仗打敗水晶宮，休息期長達10天，養精蓄銳招呼西倫敦強豪，當然可以秤先。

熱刺對上一次錄得英超5連勝，正是2018年12月、當時仍是由普捷天奴領軍。普帥4年前被炒，今次是首次領軍倒戈熱刺，但他在今夏成為「藍戰士」新帥，開局不順；球隊新人多、傷兵多，連同上仗聯賽主場0比2不敵賓福特，開季10戰僅得12分，出閘脫腳。

前線缺乏支援

客軍陣容上，雖然前鋒布查(Armando Broja)及翼鋒梅迪歷(Mykhailo Mudryk)已傷愈復操，但頂多只列後備；勇猛有餘但射術平平的箭頭尼高拉斯積遜(Nicholas Jackson)仍會掛帥，配合史達寧(Raheem Sterling)及高爾彭馬(Cole Palmer)攻堅，但由於中場技術型球員不足，令前線支援亦不足。

再者，左閘芝維爾(Benjamin Chilwell)養傷後，攻強守弱的古古列拿(Marc Cucurella)頂上，穩健度不足；今場車路士面對主隊快馬古路施夫斯基(Dejan Kulusevski)，勢成缺口。重遇「前度」的普捷天奴，恐怕敗興而返。